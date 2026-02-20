Chile: un camión que transportaba gas explotó y dejó cuatro muertos + Seguir en









El estallido ocurrió por la mañana en una zona cercana a Santiago. Diez personas permanecen en estado crítico con quemaduras severas. Investigan si el vehículo circulaba a exceso de velocidad en un tramo conocido por su peligrosidad.

La explosión alcanzó temperaturas de 840 grados y arrasó con 99 vehículos. La zona donde volcó el camión es conocida por su alta siniestralidad.

Una impresionante explosión de un camión que transportaba gas mató a cuatro personas, dejó 20 heridos y 5 de gravedad, en Chile. El hecho ocurrió este jueves en Renca, una localidad cercana a la capital, Santiago.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De los 20 heridos, 10 tuvieron que ser trasladados de urgencia por un estado de extrema gravedad, y más de 24 horas después luchan por sus vidas, con el 50% de cuerpo incinerado. Las otras 10 personas restantes llegaron heridas pero por sus propios medios, por lo que se encuentran fuera de peligro.

Aunque aún no hay certezas de como ocurrió el accidente, debido a la nube de humo que generó la explosión, se especula con que la bombona del camión se fisuró luego de que el tráiler volcara. Instantáneamente, el gas se expandió y entró en contacto con una chispa proveniente, probablemente del mismo vuelco, lo que generó el cóctel mortal.

La columna de gas se dispersó en un radio cercano a los 800 metros, generando un escenario de devastación pocas veces visto. La violencia del estallido fue tal que las llamas llegaron a fundir las cámaras de seguridad que registraban la zona.

Los equipos de bomberos que trabajaron en el lugar calcularon que en el núcleo de la explosión la temperatura alcanzó los 840 grados, según consignó el sitio chileno BioBio.

El general de policía, Víctor Vielma, detalló que la onda expansiva impactó sobre vehículos que estaban estacionados dentro de un predio lindero y dañó incluso una estructura tipo domo ubicada en el sector. Casi 100 vehículos destruidos y una hipótesis bajo análisis Aunque el siniestro ocurrió por la mañana, recién cerca de las 21 horas las autoridades confirmaron que la emergencia estaba bajo control. Para entonces, personal especializado había logrado liberar el gas remanente de la cisterna mediante una válvula de seguridad, una maniobra clave para evitar una segunda detonación. El saldo material fue de 99 vehículos que quedaron completamente obsoletos. Chile explosion autopista Mientras la investigación avanza para determinar la mecánica exacta del accidente, una de las hipótesis que tomó fuerza apunta a un posible exceso de velocidad del camión, perteneciente a la empresa Gasco. De acuerdo a lo publicado por BioBio, el vuelco se produjo en las inmediaciones de la curva que conecta la Ruta 5 con la Autopista General Vázquez, un tramo conocido popularmente como la “ruta de la muerte”.

Temas Chile

Santiago