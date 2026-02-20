Reapareció el Indio Solari tras los rumores de ACV + Seguir en









El músico publicó una foto suya donde se lo ve sentado, tocando una guitarra. De esta manera, da por finalizado la noticia falsa de que hubiera sufrido un accidente cerebrovascular.

El Indio Solari en un estudio, mostrando que se encuentra bien. X

Tras los rumores de un supuesto ACV, el ícono musical Carlos Indio Solari reapareció este viernes con una foto suya tocando la guitarra. La familia había aclarado que, en realidad, el jueves había ido a una clínica para hacerse estudios de rutina por el parkinson que sufre.

La reaparición del Indio Solari fue sencilla y funcionó a modo de desmentida final de los rumores de ACV que un periodista difundió el jueves. El músico posteó en sus redes sociales una foto sin texto. En ella se lo ve sentado, tocando una guitarra, aparentemente en un estudio.

El jueves, a través de sus redes sociales el entorno de Carlos "Indio" Solari desmintió los rumores de que el músico hubiese padecido un ACV, aunque sí confirmaron que se encuentra internado.

"Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable", indicaron desde la cuenta oficial del Indio.

El Indio Solari y un posible ACV: la noticia que preocupó a todos A través de sus redes sociales el periodista Ángel de Brito anunció la noticia de que el querido músico había sufrido un ACV y se encontraba internado en un sanatorio porteño. Rápidamente la noticia fue replicada en otros medios hasta que Virginia, la esposa del Indio, se encargó de aclarar la situación.

En dialogo con el periodista Ariel Lijalad, la esposa del Indio reveló que el músico se encuentra internado realizándose un chequeo a raíz de los problemas de salud que atraviesa desde hace varios años. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padece la enfermedad de Parkinson, condición que comunicó públicamente en 2016 y que lo llevó a retirarse de los escenarios tras su último show en 2017.