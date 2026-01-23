La policía chilena detuvo al principal sospechoso de los incendios forestales en el país que causaron 21 muertos + Seguir en









El detenido es un chileno, de 39 años, que el viernes será presentado ante la justicia. La Fiscalía no precisó los cargos que le imputará.

la Fiscalía anunció la captura del principal sospechoso del incendio en Chile.

La Fiscalía de Chile anunció la captura del presunto autor del incendio forestal que provocó la muerte de 21 personas y la destrucción de más de 800 viviendas en el sur del país, donde bomberos continúan con los trabajos para contener las llamas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las autoridades habían reportado la detención en los últimos cuatro días de otros tres sospechosos en la región Biobío, la más azotada por el fuego, y de la Araucanía. Los incendios también alcanzaron a la región de Ñuble. El gobierno estima en 20.000 el número de damnificados.

Por orden de la Fiscalía, la policía detuvo a un cuarto hombre en Biobío, que según la fiscal regional, Marcela Cartagena, se trata del principal sospechoso. El detenido es un chileno, de 39 años, que el viernes será presentado ante la justicia. La Fiscalía no precisó los cargos que le imputará.

incendios chile (1) El incendio forestal en Chile provocó la muerte de 21 personas y la destrucción de más de 800 viviendas en el sur del país. EFE El hombre tiene "antecedentes policiales por lesiones graves e infracciones a la ley de propiedad industrial e intelectual", afirmó Claudia Chamorro, inspectora de la policía civil de investigaciones, junto a la fiscal. Según las autoridades, uno de los detenidos por los incendios ya fue puesto en libertad.

El sospechoso, junto a otras personas, estaba prendiendo el bosque cuando llegó la policía tras ser alertada por vecinos. "El sujeto portaba un encendedor, un bastón retráctil y cocaína base", informó un comunicado de la Policía de Investigaciones.

Tragedia y destrucción por los incendios en Chile Los incendios se iniciaron el sábado pasado y avanzaron rápidamente a zonas pobladas a causa de los vientos del intenso verano austral en el sur de Chile, en Biobío, a unos 500 km de Santiago. Otras de las localidades más afectadas son Penco, Lirquén y Tomé. Como consecuencia de los incendios, más de 20.000 personas resultaron damnificadas, 817 viviendas destruidas y más de 40.000 hectáreas calcinadas en Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital. Según informó la Corporación Nacional Forestal (CONAF), aún existen 28 incendios en combate y que la alerta roja se mantiene para las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía. Sus habitantes creen que los incendios fueron provocados intencionalmente. "Es pura maldad, solo por hacer daño, no hay otra explicación", dijo una de las personas que viven en la zona. En esta línea el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, afirmó que "la situación sigue siendo compleja".