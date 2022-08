Choco Mike: el arte de enseñarle música negra a un público blanco

“La historia de cómo llegue a tocar con Willy Crook me sigue emocionando”, dice a este diario el músico Choco Mike. “Yo tenía 20 años y estaba tocado la guitarra en un bar cualunque cuando apareció Crook. Primero me verdugueó, me sacó bien el cuero, pero al final dijo algo así como ‘Pibe, tocás bien la guitarra, ¿por qué no te venís mañana a tocar conmigo en Córdoba?’ Yo no lo podía creer; primero volví al bar más tarde a ver si era verdad, y había un par de los Funky Torinos, la banda de Willy, que me dijeron que si. Para mi, ir a Córdoba tenía algo de familiar, porque mamá es cordobesa y papá, que era mecánico de aviones Mirage en la base de Tandil, estaba jubilado y se había ido a vivir a Córdoba. Así que me tomé un micro solito y me senté entre el público en el show cordobés de Willy Crook y los Funky Torinos, y en medio de la presentación Crook dijo que ahí había un gran guitarrista, creo que ni sabía cómo me llamaba, y yo salté de mi silla y toqué un tema con él, me aplaudieron y me volví a mi sillita. Eso no fue un trabajo, nadie me pagó, pero ahora toco con los Funky Torinos en la gira que empezó hace unas semanas en homenaje a Willy Crook”.