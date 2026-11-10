Microsoft busca frenar el plan de Donald Trump para prohibir importaciones chinas clave para la IA

La compañía advierte que restringir los transceptores ópticos chinos podría retrasar la construcción de centros de datos y afectar la ventaja de EEUU en la carrera por la inteligencia artificial.

Microsoft presiona a Donald Trump para frenar una prohibición que afectaría el suministro de componentes clave para los centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos . La compañía busca que la administración suspenda los planes de bloquear las importaciones chinas de transceptores ópticos , dispositivos fundamentales para conectar servidores y transmitir datos a través de cables de fibra óptica.

La iniciativa del Gobierno estadounidense apunta a restringir el ingreso de nuevos modelos de estos componentes por motivos de seguridad nacional. Según las preocupaciones de Washington , Pekín podría utilizarlos para robar información, instalar malware o interrumpir el funcionamiento de instalaciones estadounidenses.

El planteo de Microsoft se produce en un momento de fuerte expansión de la infraestructura tecnológica en el país. La empresa tiene 35 centros de datos en construcción en Estados Unidos y otros 134 proyectados , de acuerdo con Cleanview, una firma de inteligencia de mercado especializada en el seguimiento de estos desarrollos.

La compañía es una de las empresas y asociaciones sectoriales que advirtieron a la Administración Trump sobre las consecuencias de avanzar con la prohibición . Según fuentes citadas por Reuters, el argumento central es que la medida podría perjudicar la ventaja estadounidense sobre China en la carrera por la inteligencia artificial, al sumar obstáculos a la construcción de centros de datos.

En septiembre, Microsoft participó de una reunión con funcionarios de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca y del Consejo de Seguridad Nacional.

"Realmente amenaza con paralizar por completo (el despliegue de los centros de datos)", afirmó John Miller, consejero general del Consejo de la Industria de las Tecnologías de la Información (ITI), una entidad de representación del sector tecnológico que también pidió públicamente al Gobierno que no avance con la prohibición.

El directivo advirtió que varias empresas de servicios en la nube ya compraron los chips de inteligencia artificial necesarios para ampliar sus operaciones, pero podrían no llegar a utilizarlos si no consiguen los componentes para conectarlos entre sí. "Esos chips, sin transceptores ópticos, podrían quedarse literalmente ahí sin utilizarse hasta que se disponga de los transceptores necesarios para conectarlos entre sí", agregó.

La dependencia de estos dispositivos es significativa: algunos centros de datos requieren millones de transceptores ópticos para establecer conexiones entre servidores, routers y conmutadores. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), organismo que supervisa el sector de las telecomunicaciones en Estados Unidos, trabaja actualmente en la restricción.

Los movimientos de Microsoft y otras compañías, que no habían trascendido hasta ahora, reflejan la preocupación que generó la iniciativa dentro de una industria que intenta acelerar el despliegue de infraestructura para responder a la creciente demanda de servicios en la nube y de inteligencia artificial.

El debate también se da en medio de una mayor resistencia de los consumidores al impacto de estos desarrollos, especialmente por el aumento de los costos energéticos y del consumo de agua que demanda el funcionamiento de los centros de datos.