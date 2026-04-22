Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en CABA: recorrido del circuito, cronograma de cortes y shows

El próximo domingo, el piloto de Fórmula 1 protagonizará un evento histórico para el automovilismo local cuando salga a rodar a bordo de un monoplaza por un circuito urbano en Palermo. El show durará unas seis horas y el bonaerense realizará cuatro salidas.

El piloto de Alpine manejará un monoplaza por las calles de la Ciudad de Buenos Aires

Franco Colapinto realizará este domingo una exhibición con un monoplaza de Fórmula 1 en el corazón de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , durante el evento denominado “ Road Show to BA 2026” . Para los fanáticos del piloto de Alpine, será la oportunidad de ver de cerca un espectáculo deportivo que durará seis horas y que incluirá música en vivo, en un clima al estilo de los Grandes Premios.

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El operativo para la exhibición comienza este miércoles 22 de abril con el cierre de calles de la zona para permitir la instalación de estructuras y operaciones de seguridad. Se verán afectadas avenidas como Iraola, Sarmiento y del Libertador. Con el correr de la semana, continuará el armado.

Desde el jueves 23 a las 22 , la contracorriente y bicisenda norte de Libertador, además de tramos de estacionamiento de producción, pasan a estar restringidos. El viernes 24 a partir de las 20 se ocupará el sector junto al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.

A partir del sábado 25 a las 8 la Avenida Sarmiento será clausurada entre Santa Fe y Figueroa Alcorta. Y se afectarán también calles como Sinclair, Godoy Cruz, Lafinur, República de la India y otras vías del entorno.

El domingo 26 de abril entre las 7 y las 18 quedará vedado el acceso para autos y peatones en la Avenida Sarmiento entre Santa Fe y Presidente Figueroa Alcorta, Libertador entre Ugarteche y Jerónimo Salguero, y otras arterias, junto a accesos como Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero. Los organizadores remarcaron que estará prohibido acampar y también la venta ambulante.

El ingreso para el público se habilitará a partir de las 8.30 del domingo a través de accesos instalados en plaza Seeber y plaza Sicilia, donde se ubicarán dos escenarios con pantallas gigantes, que permitirán a los fanáticos seguir las maniobras de Colapinto desde diversos ángulos. Estarán distribuidas estratégicamente en cruces como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (frente al Planetario), y otras intersecciones clave.

Aunque las entradas para la Fan Zone y el sector Hospitality se agotaron en menos de una hora, no es necesario pagar para asistir al evento. La organización confirmó que habrá áreas de acceso libre ubicados a lo largo del circuito.

circuito colapinto

El circuito callejero de Palermo y la exhibición de Franco Colapinto

El circuito comprende Avenida Libertador entre Bullrich y Casares, la avenida Sinclair, Casares/Ugarteche y una sección de la Avenida Sarmiento, atravesando el Monumento a los Españoles. Según la organización, se buscó imitar un "mini GP" urbano para que los fanáticos puedan ver cada maniobra.

El primer hito de la jornada será a las 12.45, cuando Colapinto realice la vuelta inaugural a bordo de un Lotus E20 del 2012. Se trata de un vehículo con motor Renault V8 que tiene la estética de BWT Alpine Formula One Team.

El piloto realizará cuatro salidas, con un hito de alto impacto histórico a las 14.30 cuando el bonaerense tome el mando del Mercedes que manejó el cinco veces campeón de la F1 Juan Manuel Fangio, lo que representa un reencuentro simbólico con la herencia del automovilismo nacional.

De acuerdo al cronograma oficial del evento, la tercera vuelta se realizará a las 15.15, una vez más al volante del Lotus E20. Será la última recorrida a bordo de un monoplazas ya que la cuarta salida, prevista para las 15.55, el piloto la hará sobre un colectivo descapotable para el saludo final al público.

Una vez finalizado el evento, la organización procederá al desarmado de las estructuras. En algunos sectores de Palermo, la restricción de circulación se extenderá hasta el miércoles 29 de abril, por ejemplo, en Avenida Infanta Isabel en un perímetro que abarca Plaza Seeber, Parque Tres de Febrero, Plaza Sicilia y otras áreas emblemáticas del parque porteño.

Los cortes de calles y avenidas por la exhibición de Franco Colapinto

Miércoles 22 al domingo 26 a partir de las 9

Corte total en la Avenida Iraola, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Infanta Isabel, para el montaje del escenario principal.

Jueves 23 a partir de las 22

Corte de contracarril y bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Casares.

Corte del primer carril del lado norte en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida del Libertador.

Uso de carriles para estacionamiento de producción en la Av. Colombia y la Av. Adolfo Berro.

Se dispondrá de un corredor seguro para ciclistas y peatones en la vereda con control de seguridad

Viernes 24 a partir de las 20

Ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25 a partir de las 8

Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

Sábado 25 a partir de las 16

Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Domingo 26: día de la exhibición de 7 a 18

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29