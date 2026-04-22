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22 de abril 2026 - 12:41

Franco Colapinto en la Argentina: corrió en Zárate y volvió al lugar que lo vio nacer en el automovilismo

Antes del Road Show 2026 en Buenos Aires, el piloto de Alpine participó de una jornada de karting y se reencontró con el equipo que marcó sus inicios.

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Franco Colapinto volvió a sus orígenes 

El piloto argentino Franco Colapinto regresó al país en la previa del Road Show 2026, que se realizará este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, y aprovechó su primer día para volver a las pistas donde dio sus primeros pasos. En Zárate, participó de una carrera de karting junto a amigos y colegas, en una jornada distendida pero con ritmo competitivo.

“El primer día en la Argentina estuvo divertido. Carreritas y Gabriel Gandula grabando un espectáculo, mejor imposible”, expresó el piloto de Alpine en sus redes sociales, donde compartió imágenes de su actividad.

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Regreso a sus raíces antes del gran evento en la Argentina

Durante su paso por Zárate, Colapinto también visitó al Acosta Racing Team, estructura clave en su formación como piloto. Allí participó de una jornada de pruebas, manteniendo el vínculo con el equipo que lo acompañó en sus inicios dentro del automovilismo.

El propio equipo había destacado tiempo atrás la importancia de estos procesos formativos: “En el automovilismo no hay atajos. Hay trabajo, estructura y equipos que forman protagonistas”, señalaron, en referencia al crecimiento de pilotos que hoy compiten a nivel internacional.

colapinto karting
Durante su paso por Zárate, Colapinto también visitó al Acosta Racing Team, estructura clave en su formación como piloto. Allí participó de una jornada de pruebas, manteniendo el vínculo con el equipo que lo acompañó en sus inicios dentro del automovilismo.

Durante su paso por Zárate, Colapinto también visitó al Acosta Racing Team, estructura clave en su formación como piloto. Allí participó de una jornada de pruebas, manteniendo el vínculo con el equipo que lo acompañó en sus inicios dentro del automovilismo.

Cada vez que vuelve al país, el joven corredor repite esta rutina: entrenar en karting para mantenerse activo y, al mismo tiempo, reconectar con sus orígenes. Incluso, en visitas anteriores, se lo vio vinculado al Defensores Unidos de Zárate, aunque su simpatía futbolera es conocida por Boca Juniors.

Con la mirada puesta en el Road Show, Colapinto combina exhibición y cercanía con el público, en un regreso que vuelve a entusiasmar a los fanáticos del automovilismo argentino.

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