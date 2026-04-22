El cronograma de Colapinto en Buenos Aires: horarios, recorrido y todo sobre la exhibición

La organización sumó 900 metros al circuito y el trazado será de casi 3 kilómetros sobre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.

El show se transmitirá a través de ESPN y Disney+ en su plan premium.

La Fórmula 1 vuelve a Argentina el próximo 26 de abril con un evento de exhibición que tendrá como protagonista a Franco Colapinto .

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El piloto encabezará el "Road Show Buenos Aires 2026" , una demostración en la que manejará un vehículo del equipo BWT Alpine y un monoplaza que utilizó Juan Manuel Fangio . Será la primera vez en 14 años que un auto de la máxima categoría circule por las calles porteñas.

La iniciativa es impulsada por la escudería francesa junto a sponsors, como Mercado Libre, YPF, Claro, Motorola, PAX Assistance, Latin Securities, Green Armor y Heineken, y con el apoyo del Gobierno de Jorge Macri.

Todo está a cargo de MICA Comunicaciones 360 , responsable de la producción general y diseño de pista, con Dale Play , que lidera el desarrollo del evento. A continuación, conocé todos los detalles.

Road show de Colapinto: cronograma completo

La apertura al público será desde las 8:30, cuando comenzará el ingreso a los sectores habilitados y la activación de la Fan Zone, con música, pantallas gigantes y actividades para los asistentes.

La primera salida a pista de Franco Colapinto está programada para las 12:45. En ese momento, el piloto manejará un Lotus E20 con motor Renault V8, intervenido con la estética de Alpine F1 Team.

El segundo momento destacado será a las 14:30, cuando el piloto se suba a la "Flecha de Plata", un monoplaza que usó Juan Manuel Fangio. Este tramo tendrá un carácter más simbólico y estará enfocado en el valor histórico del automovilismo nacional.

Durante la jornada también habrá intervenciones del argentino fuera del auto, entrevistas y posibles apariciones adicionales, ya que están previstas varias instancias de interacción con el público.

El cierre operativo será a las 15:55, con una vuelta final en un colectivo descapotable, en el que Colapinto recorrerá el circuito para saludar a los presentes. Luego de eso, comenzará la desconcentración, aunque las actividades generales se extenderán hasta aproximadamente las 16:15.

colapinto

Qué calles estarán cortadas

Las primeras restricciones arrancarán el miércoles 22 de abril, con interrupciones en Avenida Iraola, entre Sarmiento e Infanta Isabel, donde se instalarán estructuras principales.

A partir del jueves 23 por la noche, comenzarán las restricciones sobre la Avenida del Libertador, entre Intendente Bullrich y Casares; la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador; Avenida Colombia y Adolfo Berro.

Incluye la reducción de carriles, el cierre de bicisendas y la ocupación de espacios para logística y estacionamiento para la producción.

El viernes 24 se sumarán cortes parciales en zonas cercanas al Monumento de los Españoles, principalmente para la instalación de pantallas y equipamiento técnico.

El sábado 25, a partir de las 8 de la mañana, se aplicarán cortes totales en la Avenida Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta.

Desde las 16:00, en: Avenida del Libertador, entre Intendente Bullrich y Casares; Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Colombia; calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador); y en el cuadrante de la Infanta Isabel, Iraola y Presidente Pedro Montt.

cortes road show

Mientras que el domingo 26, el día del evento, las restricciones serán más amplias: tramos completos de Libertador entre Ugarteche y Jerónimo Salguero; de Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta; Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero; Avenida Adolfo Berro, entre Casares y Sarmiento; Cerviño, entre Bullrich y Colombia; Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre Libertador y Cerviño.

Además, habrá limitaciones para peatones en determinadas zonas, controles y sectores exclusivos para vecinos.

En paralelo, hasta el miércoles 29, se vallará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia para la instalación de infraestructura.

Recordá que no está permitido acampar ni instalar puestos ambulantes en la zona, y que habrá un operativo policial para ordenar el flujo de personas.

circuito colapinto

¿Se consiguen entradas?

Aunque las entradas para la Fan Zone y el sector Hospitality se agotaron en menos de una hora, no es necesario pagar para asistir al evento. La organización confirmó que habrá áreas de acceso libre ubicados a lo largo del circuito.

Estos espacios estarán distribuidos principalmente sobre las avenidas donde se desarrolla el recorrido y no contarán con tribunas ni servicios adicionales, pero sí permitirán ver el paso del auto en distintos puntos.

Dado que se espera una convocatoria masiva, estimada en casi 500.000 asistentes, la recomendación principal es ir con varias horas de anticipación. Los lugares se ocuparán por orden de llegada y, como ocurre en este tipo de eventos, las mejores ubicaciones suelen completarse temprano.

El show se transmitirá a través de ESPN y Disney+ en su plan premium.