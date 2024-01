Con paritarias acelerándose, crecen dudas por el objetivo de desindexar del Gobierno

La dinámica inflacionaria predispone a los sindicatos a negociaciones mensuales o bimestrales. Analistas señalan que un período recesivo resultará en salarios a la baja, lo cual no tendría mayor impacto en la inflación que busca reducir Milei.

Guido Agostinelli, economista y autor del libro Falacias Libertarias, recuerda cómo entiende el movimiento libertario la incidencia de la negociación salarial en el mercado de trabajo: “Una frase que se suele escuchar generalmente es que el que no trabaja, es porque no quiere. Esta premisa surge de la teoría neoclásica, según la cual el mercado laboral debe regularse solo por la ley de oferta y demanda. Entonces, si alguien está desempleado, debe bajar su precio (salario) para conseguir trabajo, por lo cual el desempleo sería voluntario”. También destaca que, según la teoría sostenida por Javier Milei, el Estado interviniendo con la fijación del salario mínimo, cantidad máxima de horas trabajadas, aguinaldo o vacaciones pagas, puede generar mayor desempleo, ya que si un trabajador es menos productivo de lo que establece ese salario, no va a ser contratado.