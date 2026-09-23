Claudio "Chiqui" Tapia y el sorpresivo pedido para los dirigentes de River, tras su vuelta al Comité Ejecutivo de la AFA + Agregar ámbito en









La Asociación del Fútbol Argentino le hizo una propuesta un tanto peculiar al poder del Millonario, relacionado con el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

Claudio "Chiqui" Tapia le hizo una inusual propuesta a la dirigencia de River. Liga Profesional de Fútbol

Luego de que River haya decidido volver al Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para discutir ciertas reformas durante la tarde del martes, Claudio Tapia aprovechó la presencia de Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo del Millonario, para plantearle una propuesta relacionada con la Selección argentina y el partido homenaje a Lionel Messi.

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La página oficial de la Liga Profesional dejó trascender la charla oficial y el pedido del mandamás: “El presidente Tapia le solicitó a Villarroel que les transmita a las autoridades de su club la propuesta de la AFA de no cobrar el alquiler del Monumental a la Selección en el partido despedida de Lionel Messi, el 6 de octubre, (dada la repercusión y magnitud mundial de evento) y donar ese canon a una entidad de beneficencia”.

Tapia hablando con los referentes de los equipos del Fútbol Argentino. Liga Profesional de Fútbol Este recado por parte del “Chiqui” es una gran sorpresa, debido a que la relación entre ambos dirigentes no está pasando por su mejor momento. Sin ir más lejos, el presidente del conjunto de Núñez, Stéfano Di Carlo, señaló en reiteradas ocasiones su descontento con la presidencia actual de la AFA y, sobre todo, el mal asesoramiento arbitral que tiene el fútbol argentino.

En cuanto a esto, en la página oficial confirmaron que los de Núñez hicieron un pedido para hacer remodelaciones en el deporte nacional: “El Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas oficialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité) que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación”, sentenciaron.

La mayoría de los dirigentes del Fútbol Argentino reunidos. Liga Profesional de Fútbol Por ahora, la dirigencia riverplatense no dejó trascender una respuesta formal al respecto, aunque aseguran desde la interna del club que la propuesta cayó como un baldazo de agua fría, por el alto valor de las entradas, mientras que alquilar el Monumental tiene un valor cercano a los u$s500.000.

Las propuestas de River en el Comité Ejecutivo Luego de más de seis meses sin participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), River informó a través de las redes sociales que volverá este martes con "un documento crítico que propone reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual". Stéfano Di Carlo, el presidente de River. El Millonario fijó en base a seis ejes el marco general de la posición institucional del club, adelantando que profundizarán cada arista con proyectos específicos y rigurosidad técnica, construyendo de manera colaborativa con todas las patas del fútbol. Las propuestas: Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre.

Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases.

Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información.

Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite.

Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos.

Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales.