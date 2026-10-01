Cuando vuelve a jugar la Selección Argentina: quién será su rival y cómo será la despedida de Messi

La Selección argentina ya puso en marcha una nueva etapa después del Mundial 2026. Tras la goleada ante Bolivia, el equipo de Lionel Scaloni tendrá dos compromisos en el Monumental: primero ante Burkina Faso y luego frente a Benín, en el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Luego de golear a Bolivia en Córdoba, la Selección Argentina volverá a jugar este sábado 3 de octubre, en River ante Burkina Faso, en el segundo amistotso de fecha FIFA.

La Selección argentina comenzó una particular fecha FIFA con una goleada por 4-0 ante Bolivia en Córdoba y ahora trasladará su actividad a Buenos Aires. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni tendrá otros dos amistosos en el estadio Monumental, en una agenda atravesada por la despedida de Lionel Messi .

El próximo compromiso será este sábado 3 de octubre, desde las 21, frente a Burkina Faso, en el estadio Monumental. Será el segundo encuentro de la ventana internacional y el regreso de la Albiceleste al escenario de Núñez.

Después del partido ante Bolivia, el plantel retomará los trabajos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde Scaloni continuará evaluando variantes y dándoles minutos a distintos futbolistas de cara al nuevo ciclo que comienza después de la Copa del Mundo.

Uno de los regresos destacados será el de Enzo Fernández , quien volverá a estar disponible después de cumplir la suspensión que le había impuesto la FIFA por su expulsión en la final del Mundial ante España.

Más allá del encuentro ante Burkina Faso, toda la atención estará puesta en el compromiso posterior. Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre, desde las 20, en el Monumental, en el que será el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección.

El capitán argentino anunció el 31 de agosto su decisión de ponerle punto final a su trayectoria internacional después de 21 años con la Albiceleste. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", expresó el rosarino en el mensaje con el que comunicó su decisión.

De esta manera, el partido frente a Benín tendrá un significado especial: será la despedida formal de Messi del seleccionado argentino después de una trayectoria que incluyó la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Argentina goleó a Bolivia 4-0 en Córdoba y este sábado 3 de octubre jugará su segundo amistoso por la fecha FIFA ante Burkina Faso, sin la presencia de Lionel Messi. X

El encuentro ante Burkina Faso, en cambio, no contará con el 10 y estará enfocado en la renovación del plantel. Scaloni tendrá la posibilidad de observar a futbolistas experimentados y a varias de las nuevas generaciones que empiezan a ganar protagonismo en la Selección.

Para esta serie de amistosos, Scaloni conformó una convocatoria ampliada, con una combinación de campeones del mundo, habituales integrantes del seleccionado y jóvenes que buscan consolidarse.

La lista está integrada por Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán, Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Valentín Gómez, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Tobías Andrada, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Thiago Almada, Leonel Flores, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Sin embargo, hubo modificaciones en la nómina. Tobías Andrada y Thiago Almada fueron desafectados por lesión y regresaron a River, mientras que Leonel Flores no estará ante Burkina Faso porque debe enfrentar a Unión con Boca por el Clausura.

La agenda de la Selección argentina para el cierre de esta fecha FIFA quedó establecida de la siguiente manera: el sábado 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, a las 21, en el estadio Monumental y el martes 6 de octubre: Argentina vs. Benín, a las 20, en el estadio Monumental, con la despedida de Lionel Messi.