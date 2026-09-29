Tobías Andrada fue desafectado de Selección argentina, mientras que Flores y Palacios regresarán a sus clubes

Tobías Andrada volverá a River por un problema físico, mientras que Leonel Flores y Tobías Palacios estarán presentes en la onceava fecha del Torneo Clausura y se volverán a reincorporar al término de la misma.

Tobías Andrada, de River, fue desafectado de la Selección argentina, mientras que Leonel Flores y Tomás Palacios volverán a Boca y a Estudiantes, respectivamente.

Este martes se confirmó que Tobías Andrada fue desafectado de la Selección argentina para la fecha FIFA por una contractura en su pierna derecha , que arrastró en su último partido con River. Tras analizar esta situación, Lionel Scaloni decidió que lo mejor era que el juvenil se tratara con los médicos de su club y se perderá la despedida de Lionel Messi el 6 de octubre.

Por otro lado, Leonel Flores volverá a la concentración de Boca, tal cual lo hizo el viernes pasado para el partido contra Racing de Copa Argentina, y se pondrá en carrera para ser parte de la nómina titular para enfrentar a Unión, el viernes a las 21.30 en La Bombonera.

Además, el otro jugador del fútbol argentino que fue convocado, Tomás Palacios, también tendrá que volver a la concentración de Estudiantes de La Plata , con la necesidad de Alexander Medina de conformar la zaga central en el partido contra Gimnasia de Mendoza, el 5 de octubre.

Flores y Palacios se van de la Selección y vuelven con sus clubes.

Scaloni aprovechó la conferencia de este martes por la tarde para confirmar las ausencias de los tres jugadores en los primeros amistosos y su desazón por no poder verlos: “ Nos morimos de ganas de tener a los jugadores del fútbol argentino , pero por una cuestión de calendario los tenemos entrenando acá, pero se van a jugar con sus clubes”, aseguró. Y agregó: “ No pudimos disfrutar del jugador del fútbol argentino. Ya veremos si se da más adelante ”.

El juvenil de Vélez que aterrizó en Núñez hace tan solo unos meses, bajo la conducción de Eduardo Coudet, se ganó rápidamente su lugar en el once inicial y comenzó a ser uno de los jugadores más aclamados por la hinchada , junto a Thiago Almada y Ángel Correa.

Luego de la gran adaptación y el buen rendimiento que tuvo, Andrada fue convocado por primera vez a la Albiceleste para estos tres amistosos de la fecha FIFA, en donde tenía una gran probabilidad de sumar minutos y compartir cancha con Lionel Messi, en su última vez portando la celeste y blanca.

Andrada con la camiseta de River.

Lamentablemente para él, en el partido contra Atlético Túcuman, por la novena fecha del Torneo Clausura, sufrió una contractura en su pierna derecha la cual lo obligó salir del terreno de juego, pero tan solo parecía un golpe.

Con el pasar de los días el mediocampista de 19 años fue evolucionando favorablemente, fue titular a la semana siguiente contra Huracán, pero tuvo que ser reemplazado a los 36 minutos por una dolencia en la misma zona que lo aquejaba días atrás. Lo llamativo en esta situación fueron sus lágrimas por la frustración de no poder completar ni siquiera el primer tiempo y que se esfume su posibilidad de integrar una nómina con la Selección.

El llanto de Andrada tras su lesión contra Huracán. ESPN

Finalmente, viajó a los entrenamientos del equipo liderado por Scaloni pero con el pasar de los días resolvieron que lo mejor iba a ser que vuelva a River Camp para tratarse y tendrá que esperar una siguiente convocatoria para ponerse la albiceleste. De esta manera, Andrada ya apunta a ponerse al 100% desde lo físico y regresar el sábado 10 de octubre cuando el Millonario se enfrente a Estudiantes de Río Cuarto.