Conclusiones del primer debate electoral 2019

Con la intensión de ordenar la palabra, se despojó al debate del esperado y necesario intercambio de ideas entre los candidatos. Los periodistas no podían preguntar, por lo que no se les puede asignar el título de moderadores. Las cámaras no podían enfocar el rostro de un candidato mientras otro hablaba. Los candidatos no podían preguntar y contestar a otro. Tampoco podían tener apuntes con datos o preguntas escritas para otro candidato. Estos son solo algunos ejemplos de todo lo que no se podía.