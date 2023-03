Confirmado: Netflix ya no es más el enemigo

Previsible, sin gracia y al final sin justicia, difícilmente la 95° edición de los premios Oscar quede en el recuerdo del público. Por estos lados, muchos televidentes apagaron sus aparatos apenas se supo que “Argentina, 1985” había quedado fuera de carrera. La arenga futbolera de Scaloni para los miembros de la película no pudo con el karma. Como en Italia 1990 y Brasil 2014, otra vez nos ganó Alemania. Según cómputos de la Academia, salimos segundos. Pero esa misma noche, el 84% de la audiencia latinoamericana de TNT votó a favor de “Argentina, 1985”. La cifra no tiene ningún peso en la Academia, pero sí lo tiene en el mercado. Al día de ayer, la película ya recaudó 894.333 dólares en un circuito reducido, y sigue en cable.

Netflix, al fin, puede considerarse ganadora. No consiguió el premio mayor, pero se impuso con el despliegue de “Sin novedad en el frente” (Mejor Film Internacional y otros tres Oscars, sobre 9 nominaciones), “Pinocho”(Mejor Film de Animación) y “R.R.R.” (Mejor Canción) a lo que sumó el encanto de “Nuestro bebé elefante” (Mejor Corto Documental). Siete en total.

Por segundo año consecutivo Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, pidió enviar un breve discurso para insertarse en la ceremonia, y los directivos de la Academia se negaron, “para no politizar el acto”. Pero la política se metió igual, porque los votantes eligieron como Mejor Documental a “Navalny”, sobre Alexei Navalny, el líder opositor al que Putin mandó envenenar en 2020. Aunque pudo recuperarse, luego terminó preso. Para recibir el premio llegó su esposa, Yulia Navalnaya, que no se privó de decir lo suyo con total franqueza.

Y Ucrania también estuvo presente a través de la película hindú “R.R.R.” Sucede que el rodaje se había extendido, llegó la época de los monzones, y para evitar más demoras los productores decidieron filmar algunas partes en palacios de otros países. Así, la escena de la energética canción “Naatu Naatu”, ganadora del Oscar, fue realizada en los jardines del Palacio Presidencial de Kiev, el Meerinsky. El siempre conflictivo (por las omisiones) In Memoriam estableció una novedad este año: un cartel de la Academia aclaró al final que la lista completa de “quienes nos dejaron” podía verse online en Oscar.org, el sitio oficial. Esto es, que hubo difuntos con pantalla y otros sin ella. Ello no obstó para que Mira Sorvino, hija del fallecido Paul Sorvino, se quejara de que su padre no tuviera pantalla. Pero hubo otros que faltaron en ambos lados (por lo menos hasta ayer), como Robert Blake, Ignacio López Tarso, y el último actor vivo de “Lo que el viento se llevó”, el entonces niño Mickey Kuhn.