Murió Adolfo Aristarain, emblemático director del cine argentino.

El cineasta dejó una obra marcada por títulos icónicos como Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo y Martín (Hache), que lo consolidaron como una figura central del cine en habla hispana

El cine argentino continúa de luto. El emblemático director Adolfo Aristarain, uno de los realizadores más influyentes del país, murió este domingo a los 82 años , según confirmó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

El cineasta dejó una obra marcada por títulos icónicos como Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo y Martín (Hache) , que lo consolidaron como una figura central del cine en habla hispana. Sus películas estuvieron marcadas por el compromiso social, los conflictos morales y personajes atravesados por la dignidad frente al poder.

La Academia de Cine española lo definió al comunicar su muerte como un “creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas”. Su enorme legado le valió además, entre tantos otros reconocimientos, la Medalla de Oro 2024 entregada por la propia academia española.

El cineasta dejó una obra marcada por títulos icónicos como Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo y Martín (Hache), que lo consolidaron como una figura central del cine argentino.

Adolfo Aristarain, nacido en Buenos Aires en 1943 y criado en Parque Chas, se formó de manera autodidacta y atravesó casi todos los oficios del cine antes de dirigir: fue meritorio, sonidista, montajista, asistente de producción y ayudante de dirección. Ese recorrido lo llevó a trabajar junto a figuras como Mario Camus, Vicente Aranda, Sergio Leone y Sergio Renán.

Fue un cineasta fundamental para para el cine argentino y para España, donde vivió durante siete años. Obtuvo reconocimientos internacionales como el Goya a la Mejor Película Iberoamericana por "Un lugar en el mundo" y el Goya al Mejor Guion Adaptado por "Lugares comunes".

Su consagración llegó con "Tiempo de revancha", una de las obras más emblemáticas del cine argentino, leída como una crítica al clima opresivo de la dictadura. Luego consolidó su prestigio con títulos como "Últimos días de la víctima", "Un lugar en el mundo", "La ley de la frontera", "Martín (Hache)", "Lugares comunes" y "Roma", su último film como director.

Al recibir la Medalla de Oro de la Academia de Cine española, dejó una definición que condensó su mirada sobre el oficio: “El cine es un oficio despiadadamente traidor… el cine que uno hace es lo que uno es”.

A lo largo de su carrera construyó un vínculo estrecho con sus actores, entre ellos Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Cecilia Roth y Juan Diego Botto, a quienes consideraba fundamentales para dar vida a su universo cinematográfico.

Tras las muertes de Luis Brandoni y Luis Puenzo, el cine argentino vuelve a sufrir una dolorosa pérdida y atravesó una semana marcada por el luto.