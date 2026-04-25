La película protagonizada por la hija de Adam Sandler que la rompe en Netflix + Seguir en









Sadie Sandler abre su camino en el mundo del cine con una comedia adolescente que es ideal para reírse y emocionarse.

Sadie Sandler protagoniza la película de Netflix que van a querer ver los adolescentes. Imagen: Netflix

Netflix volvió a dar en el blanco con una de esas películas que rápidamente escalan en el ranking global. En este caso, se trata de una comedia juvenil con tintes incómodos que, en pocos días, logró posicionarse entre lo más visto de la plataforma. El interés no solo pasa por la historia, sino también por su protagonista.

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En este caso, Adam Sandler vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez a través de su hija, quien lidera el proyecto y empieza a construir su propio camino en la industria. Así, con una mezcla de humor, tensión emocional y situaciones cotidianas llevadas al extremo, “Compañeras de cuarto” se convirtió en uno de los grandes fenómenos recientes de la plataforma.

Compañeras de cuarto La comedia de Netflix que todos los adolescentes van a querer ver. Imagen: Netflix

De qué trata Compañeras de cuarto La historia sigue a Devon, una estudiante universitaria tímida que comienza su primer año llena de expectativas. Todo parece encaminarse cuando logra conseguir compañera de habitación, esperando encontrar una amiga que la acompañe en esta nueva etapa.

Sin embargo, su convivencia con Celeste, una joven segura, carismática y completamente opuesta a ella, pronto empieza a volverse más compleja de lo esperado. Lo que inicia como una amistad prometedora se transforma lentamente en una relación cargada de tensiones. Compañeras de cuarto Ideal para ver el fin de semana de reírse a carcajadas. En Netflix. Imagen: Netflix A medida que avanzan los días, los pequeños conflictos cotidianos escalan y dan lugar a una dinámica pasivo-agresiva, donde los celos, los malentendidos y las diferencias de personalidad sacan lo peor de ambas. Netflix: tráiler de Compañeras de cuarto Embed - Compañeras de cuarto | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Compañeras de cuarto Sadie Sandler (Devon)

Chloe East (Celeste)

Billy Bryk (Michael)

Sarah Sherman (Dra. Schilling)

Aidan Langford (Alex)

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