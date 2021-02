Aprobaron Consenso Fiscal (sube impuestos) y se activó estratégico embajador en China

Con respecto al primer tema, San Luis y La Pampa no avalaron el acuerdo de 2017 y no tuvieron que adherirse a la nueva norma, mientras que el único opositor que no firmó el Consenso Fiscal 2020 fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debido a la puja entre Ciudad-Nación por fondos. La Ciudad tampoco se sumó debido a que el proyecto prohíbe los juicios al Estado. Más allá de esta disputa, al funcionario del PRO utilizó esta situación como argumento para aumentar los impuestos.