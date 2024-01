Contencioso auxilia al Gobierno y deja pasar la feria con gran parte del DNU vigente

Sergio Fernández y Carlos Grecco no solo validaron que el Contencioso no siga la estrategia “Furnari” de un gran amparo colectivo, sino que ahora rechazó la inhibitoria que el Gobierno había intentado al comienzo del mes para que todo el caso CGT fuese absorbido por el fuero de la gobernabilidad. Fue gratis: consideró “inoficioso” expedirse ante ese pedido porque ya había quedado desarmada la acción colectiva, en una resolución que terminó de firmarse a las 10.49. Para quienes resisten el DNU por motivos de forma y de fondo, es una buena noticia porque deja blindado ese expediente para que la Justicia del Trabajo lo bloquee, no ya con medidas cautelares como lo hizo, sino en una resolución de fondo que tache de inconstitucional esa serie de reformas que el Gobierno incluyó en el decreto. Ese paquete ya avanzaba por cuerda separada hacia la Corte. Desde el momento que la misma Cámara había jugado en tándem con el juez Enrique Lavié Pico para validar que no se lo tramitase como acción colectiva, ese camino había quedado despejado. La inhibitoria que planteó el Gobierno era para algo que ya no existía.