Corte Suprema de Brasil derrumbó la prisión en segunda instancia y Lula podría ser liberado

En un final con alta tensión política, la corte definió por seis a cinco regresar a la Constitución y establecer que un condenado debe ir preso una vez agotadas todas las instancias de apelación y no como se hacía desde 2016, por pedido y presión del exjuez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro.

La liberación de Lula, preso desde el 7 de abril de 2018, es la mayor derrota de Lava Jato e incorpora una pieza política de alto voltaje al escenario dominado por Bolsonaro y sus aliados.

INTER-04-REUTERS.JPG Desempate. El presidente del tribunal, Antonio Dias Toffoli, desempató la votación. A la hora de emitir su voto, defendió los principios establecidos en la Constitución.

El voto de definición fue hecho por el presidente del tribunal, Antonio Dias Toffoli, quien llegó a ese cargo precisamente por indicación de Lula, y acompañó a los otros jueces Gilmar Mendes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurelio Mello y Celso de Mello.

La decisión tiene potencial para beneficiar a 4.897 presos, además de Lula, que lo están con sentencias de segunda instancia.

“El Supremo Tribunal hoy fortaleció la democracia y la Constitución, amenazadas por gobierno de extrema-derecha”, consideró Gleisi Hoffmann, diputada federal por el Estado de Paraná y Presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT). “También reconoce, después de 1 año y 7 meses, que Lula estuvo preso ilegalmente”, añadió por redes sociales.

Informate más: Un freno al populismo judicial y un regreso a la Constitución

Según informaron los abogados del exmandatario, pedirán "la liberación inmediata" a partir de este nuevo fallo. “Después de hablar con Lula este viernes, presentaremos al tribunal de ejecución una solicitud para su liberación inmediata”, explicaron en un texto divulgado minutos después de conocerse la decisión de la Corte.

Asimismo, señalaron que reiterarán la solicitud para que el Tribunal Supremo “decida sobre el hábeas corpus que se opone a la declaración de invalidez de todo el proceso que llevó a su arresto” debido a la sospecha que recae sobre el exjuez Sergio Moro y los fiscales de Lava Jato, debido a innumerables ilegalidades.

“Liberan a los bandidos y desarman al ciudadano. Pobre de los brasileños...”, dijo esta noche Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y diputado federal, tras conocerse la decisión del STF.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, escribió en redes sociales sobre la definición de la Corte de Brasil que permitiría la liberación del exmandatario brasileño.

Alberto Fernández on Twitter El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes.



Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años.



¡Valió la pena la demanda de tantos!



¡#LulaLivreAmanhã! pic.twitter.com/vVEx0SC3LM — Alberto Fernández (@alferdez) November 8, 2019

En igual sentido se expresó José Luis Gioja, exgobernador de San Juan y jefe del Partido Justicialista, quien manifestó sus deseos de que Lula pueda asistir a la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. "Nos hicimos eco de la información que llega de Brasil. Qué bueno sería tenerlo a Lula en la asunción de Alberto y Cristina el 10 de diciembre", expresó Gioja desde su cuenta de Twitter.

La Constitución Federal de 1988 establece que nadie debe estar preso hasta que no se agoten los recursos de apelación, salvo en los casos que impliquen peligro para la sociedad, lo cual está ahora en discusión.

En su voto a favor de los "garantistas", el juez Gilmar Mendes acusó a los fiscales de la operación Lava Jato de intentar lucrar con la apertura de una fundación de lucha contra la corrupción con dinero recuperado de los desvíos en Petrobras.

Durante la sesión de la corte, Mendes acusó de "un festival de ilegalidades" al fiscal Deltan Dallagnol y el ex juez Moro. Las supuestas ilegalidades de Lava Jato contra Lula están causando escándalo casi diariamente a raíz de las filtraciones de las conversciones de Dallagnol con personalidades de la investigación reveladas por el sitio The Intercept Brasil.

"Ahora falta declarar la parcialidad de Moro" para anular la sentencia, dijo el último candidato presidencial del PT y abogado de Lula, Fernando Haddad, en las redes sociales.

Al mismo tiempo, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, consideró que el fallo fortalece "la democracia en momentos en que está amenazada por un gobierno de extrema derecha".

El ex jefe del Ejército y asesor del presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Villas Boas, amenazó la semana pasada al máximo tribunal para el caso de que revierta el entendimiento de 2016 sobre las prisiones con fallo de cámara o de segunda instancia.

Reacción de los fiscales del Lava Jato

La fiscales brasileños de la operación anticorrupción Lava Jato advirtieron este jueves que la prohibición por la corte suprema de ordenar penas de prisión antes de que se agoten todos los recursos legales amenaza al combate contra la corrupción y la impunidad.

"La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país", expresaron los fiscales en un comunicado.

Afirmaron que la existencia de cuatro instancias judiciales "asociadas a un número excesivo de recursos" tiene como consecuencia "la demora y la prescripción, acarreando impunidad".

Los fiscales de la operación, que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios de primer plano implicados en la trama, reconocen que la decisión "impactará a los resultados de su trabajo", aunque aseguran que seguirán "buscando justicia en los casos en los que actúa"

Principales alegatos a favor y en contra de los jueces

A favor del cumplimiento de penas tras agotar todos los recursos:

José Antonio Dias Toffoli: el presidente del tribunal, dio el voto del desempate. Adujo que la condena en firme como condición del encarcelamiento fue votada por los legisladores que elaboraron la Constitución. "No es un deseo del juez, no es un deseo de nadie como no sea el de los representantes del pueblo brasileño", alegó.

Gilmar Mendes: lamentó que los debates hayan estado "contaminados" por el caso Lula y criticó a los tribunales de Lava Jato, que consideraron "la posibilidad" de la prisión en segunda instancia como "un imperativo".

Celso de Mello: "El Estado no puede actuar de manera abusiva", pues "nada compensa la ruptura del orden constitucional", dijo.

A favor de la segunda instancia:

Luis Roberto Barroso: consideró que la imposibilidad de encarcelar a personas condenadas en segunda instancia favorece a quienes pueden pagarse abogados. "El sistema es durísimo con los pobres y bien manso con los ricos".

Luiz Fux: "Un hombre es investigado, luego es denunciado, luego condenado. Posteriormente, un tribunal de apelación confirma la condena. ¿Ese hombre va a llegar al STF con presunción de inocencia?".

Carmen Lúcia: "El castigo incierto es certeza de impunidad" y "quienes más cuentan con esa certeza, o con esa creencia, no son los más pobres".

Lula está detenido desde el 7 de abril de 2018 por corrupción y se declara como un preso político en una causa para dejarlo fuera de las elecciones que ganó Bolsonaro en octubre del año pasado.