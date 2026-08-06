En medio de la tensión con Javier Milei, Lula da Silva defendió una relación entre Estados sin ideologías

El mandatario brindó una entrevista donde sostuvo que "no es la ideología" lo que define el vínculo entre naciones. Además, defendió la cooperación a través de intereses comunes.

Las declaraciones se producen en un contexto de deterioro de las relaciones entre Brasil y la Argentina.

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , afirmó que las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países de América Latina deben estar guiadas por intereses de Estado y no por las diferencias ideológicas. Sus dichos resonaron en medio de las tensiones con el presidente Javier Milei , que derivaron en el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli .

"Las personas tienen que aprender que la relación entre Estados no es ideológica. Son los intereses de cada Estado", sostuvo el mandatario en una entrevista para el canal Meteoro Brasil.

Además, sostuvo que su objetivo es reconstruir la integración regional de cara a una posible reelección, con pragmatismo y respeto a la soberanía de los países vecinos, independientemente de la orientación política de sus gobiernos.

Al analizar el actual escenario regional, marcado por el avance de gobiernos de derecha y extrema derecha, Lula consideró que esos cambios no deben impedir el diálogo institucional ni la cooperación económica.

Como ejemplo, recordó que durante sus anteriores mandatos mantuvo relaciones de respeto con dirigentes de signo político opuesto, como los expresidentes de Colombia: "No es la posición ideológica la que define la relación entre Estados, son los intereses de cada Estado" , sostuvo.

Al analizar el actual escenario regional, Lula consideró que los cambios no deben impedir el diálogo institucional ni la cooperación económica.

Las declaraciones se producen en un contexto de deterioro de las relaciones entre Brasil y la Argentina, tras un nuevo capítulo de desgaste por los dichos de Milei y la retirada del embajador en Buenos Aires.

"Tenemos que saber que, si actuamos en grupo, formamos un bloque más fuerte para negociar con la Unión Europea, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y para discutir los conflictos que debamos discutir", afirmó.

Tensión diplomática: tras los insultos de Javier Milei a Lula, Brasil ordenó retirar a su embajador en la Argentina

La tensión diplomática que generó las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, terminó de estallar este martes. La Cancillería de Brasil definió retirar a su embajador, Julio Bitelli, de Argentina y rebajó, por primera vez en décadas, su vínculo con el país al nivel de encargado de negocios.

“Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacía el Presidente hacen inevitable esa decisión”, indicaron desde el gobierno brasileño. Por el momento, se desconoce si Argentina actuará en consecuencia y tomará la misma medida.

El enojo surgió a partir de las últimas declaraciones de Milei en entrevistas televisivas en las que reiteró que considera a Lula como “ladrón” y “presidiario”. Durante dichas apariciones mediáticas, el mandatario justificó sus dichos con que la condena a Lula fue anulada por un “error administrativo” de la justicia de ese país, sin demostrar la inocencia del mandatario brasileño. “Tengo formas horribles pero digo la verdad”, afirmó.