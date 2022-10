Crédito: todo el aumento de la oferta se lo llevó el sector público

La caída del crédito privado es muy relevante porque no solo es un buen proxy del nivel de actividad sino que es precisamente uno de los determinantes del mismo, ya que gran parte de las transacciones de la economía se financian vía el sistema bancario. Además, las perspectivas, por lo menos de corto plazo, no son halagüeñas ya que los analistas proyectan un escenario de caída de la actividad para lo que resta del año, afectando la así la dinámica de los créditos. A esto se suma que el Banco Central (BCRA) a cargo de Miguel Pesce, ya construyó un horizonte de tasas de interés más altas y se descuenta que debería seguir ajustando lo cual que terminará por deprimir aún más la demanda crediticia del sector privado. Por lo tanto, no sería sorpresa que con este panorama el nivel de morosidad también se eleve.