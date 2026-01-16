SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de enero 2026 - 10:00

De qué se trata el Monotributo Unificado y cuáles son las escalas vigentes en 2026

Un programa que facilita el cumplimiento fiscal y disminuye el margen de omisión involuntaria.

El régimen de Monotributo Unificado pretende reducir la burocracia administrativa.

El Monotributo Unificado es un esquema que permite integrar en un solo pago mensual los componentes nacional, provincial y municipal del monotributo. ¿Su objetivo?: simplificar la gestión tributaria de los pequeños contribuyentes, evitando múltiples vencimientos, declaraciones y trámites en distintos organismos. En lugar de abonar impuestos por separado, el contribuyente realiza un único pago que luego se distribuye automáticamente.

Con este sistema, ARCA actúa como agente de cobro y coordinación. Al realizar el pago, el organismo deriva la parte correspondiente a la obra social y al componente impositivo nacional, mientras que las administraciones provinciales reciben la porción vinculada al impuesto sobre los ingresos brutos y, en los casos en que aplica, los municipios perciben las tasas locales.

monotributo.png

Escalas vigentes del monotributo enero 2026

Las escalas del monotributo con los nuevos límites de facturación y el valor mensual correspondiente a cada categoría:

Categoría A:

  • Ingreso bruto: $8.992.597,87
  • Total a pagar: $37.085,74 servicios y venta de bienes muebles

Categoría B:

  • Ingreso bruto: $13.175.201,52
  • Total a pagar: $42.216,41 servicios y venta de bienes muebles

Categoría C:

  • Ingreso bruto: $18.473.166,15
  • Total a pagar: $49.435,58 servicios y $48.320,22 venta de bienes muebles

Categoría D:

  • Ingreso bruto: $22.934.610,05
  • Total a pagar: $63.357,80 servicios y $61.824,18 venta de bienes muebles

Categoría E:

  • Ingreso bruto: $26.977.793,60
  • Total a pagar: $89.714,31 servicios y $81.070,26 venta de bienes muebles

Categoría F:

  • Ingreso bruto: $33.809.379,57
  • Total a pagar: $112.906,59 servicios y $97.291,54 venta de bienes muebles

Categoría G:

  • Ingreso bruto: $40.431.835,35
  • Total a pagar: $172.457,38 servicios y $118.920,05 venta de bienes muebles

Categoría H:

  • Ingreso bruto: $61.344.853,64
  • Total a pagar: $391.400,62 servicios y $238.038,48 venta de bienes muebles

Categoría I:

  • Ingreso bruto: $68.664.410,05
  • Total a pagar: $721.650,46 servicios y $355.672,64 venta de bienes muebles

Categoría J:

  • Ingreso bruto: $78.632.948,76
  • Total a pagar: $874.069,29 servicios y $434.895,92 venta de bienes muebles

Categoría K:

  • Ingreso bruto: $94.805.682,90
  • Total a pagar: $1.208.890,60 servicios y $525.732,01 venta de bienes muebles

