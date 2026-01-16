Rolando Figueroa anticipó que Neuquén cancelará deuda por u$s26 millones

El gobernador señaló que pagarán esa cifra el lunes. Se trata de Letras del Tesoro emitidas en octubre del 2023, durante la anterior gestión provincial. La provincia redujo sus acreencias en un 38%.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , anticipó que el lunes la provincia pagará u$s26 millones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas durante la anterior gestión de gobierno , en octubre de 2023. Desde su administración destacaron que la deuda se redujo en u$s460 millones, lo que permitió cerrar el 2025 con un stock de deuda pública del orden de los u$s806 millones.

"El lunes estamos cancelando 26 millones de dólares adicionales de letras emitidas en octubre del 2023”, detalló el mandatario provincial en contacto con la prensa este jueves, durante la firma del Acta Acuerdo por la obra de la Avenida Mosconi en Neuquén capital.

En ese sentido, el mandatario comentó que están pagando "una deuda que, como ustedes saben, tomamos en el orden de 1.300 millones de dólares y hoy ya la hemos reducido un 38%".

Figueroa subrayó que este ordenamiento financiero no ha significado un freno para el desarrollo de la provincia. Por el contrario, destacó que Neuquén logra cumplir con sus acreedores mientras mantiene un nivel de inversión histórico: “Además de estar pagando la deuda, estamos ejecutando 1.000 millones de dólares en obra pública”, enfatizó.

El mandatario señaló que estos indicadores permiten a los neuquinos "comenzar el 2026 con la tranquilidad de un Estado presente y solvente".

Gaido Figueroa Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén, junto al gobernador Rolando Figueroa.

En ese sentido, mencionó tres pilares que marcan el inicio del ciclo lectivo y laboral: tener ya confirmada la fecha de inicio de clases, haber firmado a fines de 2025 los acuerdos salariales 2026 con la totalidad de los gremios que representan a los trabajadores estatales y constatar que el esfuerzo realizado se traduce en indicadores de crecimiento verificables como el hecho de que Neuquén lidera la generación de empleo privado en la República Argentina.

Para finalizar, el gobernador vinculó el saneamiento de las cuentas con la mejora en calidad de vida de la ciudadanía: "Creo que la sustentabilidad social, el cuidado del ambiente y el crecimiento económico son motivos para que todos los neuquinos festejemos. Este es el resultado de una administración que es y debe ser ordenada".

"Con este nuevo pago, Neuquén continúa fortaleciendo su perfil crediticio y ratifica la calificación que obtuvo recientemente por parte de la agencia calificadora FIX SCR al considerar a Neuquén “BBB+(arg)” por su administración de gastos corrientes y activos, la posición de liquidez favorable, autonomía fiscal superior a la media y el bajo riesgo de refinanciación que presenta", concluyó su administración.

Proyección

Semanas atrás, el mandatario patagónico proyecto que Neuquén cancelará la totalidad de su deuda para 2030.

“Mientras el país atraviesa tiempos de incertidumbre, Neuquén sigue de pie, con una economía sólida, ordenada y en crecimiento. Porque no nos dejamos arrastrar por los vaivenes de la macroeconomía nacional: administramos con responsabilidad, planificamos con visión y cuidamos cada recurso provincial”, remarcó.

Indicó que “en ese camino nos propusimos una meta clara: para 2030, eliminar completamente la deuda neuquina en títulos y bonos. Solo quedará deuda con organismos internacionales, y exclusivamente para financiar obras que generen desarrollo: rutas, hospitales, escuelas, redes de gas y energía”.

“Nos propusimos que cada peso que ingrese a las arcas provinciales vuelva a la gente en forma de servicios, infraestructura y oportunidades. Por eso, creamos un fondo anticíclico que nos permita enfrentar cualquier crisis nacional sin detener el desarrollo. Porque sabemos que la estabilidad no se declama: se construye con planificación y disciplina”, subrayó Figueroa.

Por último, el gobernador indicó que el ordenamiento en las cuentas provinciales y el pago de los compromisos de deuda se pudieron lograr en contexto de crecimiento que contrasta con lo que ocurre a nivel nacional.

“Neuquén tiene el consumo más alto en supermercados del país y niveles de desocupación inferiores al promedio nacional, incluso con la cantidad de familias que a diario arriban a la provincia en búsqueda de mejores oportunidades”, señaló