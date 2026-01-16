"Springsteen: música de ninguna parte", la película biográfica sobre el cantante llega a Disney+

Por su interpretación, Jeremy Allen White ha sido recientemente nominado a los Golden Globes en la categoría de mejor actor en una película dramática.

La cinta llega tras un exitoso paso por los cines.

La música y la trayectoria creativa de Bruce Springsteen cobran protagonismo con el estreno de la película Springsteen: música de ninguna parte en Disney+ .

Dirigida por Scott Cooper , quien dirigió a Jeff Bridges hasta el Oscar al mejor actor por Crazy Heart , este proyecto se basa en el libro de Warren Zanes sobre Springsteen haciendo su muy personal álbum de 1982 “Nebraska”.

Jeremy Allen White interpreta a Bruce Springsteen con profundidad y sentimiento, tocando la guitarra y cantando de forma auténtica en una actuación que los críticos han elogiado como “cautivadora”. Por su interpretación, White ha sido recientemente nominado a los Golden Globes en la categoría de mejor actor en una película dramática.

Springsteen: música de ninguna de 20th Century Studios retrata el proceso de creación del álbum “Nebraska” de Bruce Springsteen. Realizado en una grabadora de 4 pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un momento de inflexión en su vida y es considerada una de sus obras más perdurables, un disco acústico crudo y atormentado poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer.

Centrada en un joven músico que lucha con los momentos en los que “el silencio se vuelve un poco ruidoso”, el film ofrece una mirada íntima a la historia familiar de Springsteen y a la resonancia emocional que acabaría definiendo su obra.

Además de White, el reparto incluye a Jeremy Strong ("The Apprentice" y "Succession") como Jon Landau, el manager de Springsteen; Stephen Graham ("Adolescence") como Douglas, el padre de Springsteen; Paul Walter Hauser ("Richard Jewell") como el ingeniero de grabación Mike Batlan; Odessa Young ("The Order"), como Faye, el interés amoroso de Springsteen; Marc Maron ("Glow") como el productor Chuck Plotkin; Johnny Cannizzaro ("Jersey Boys") como Steve Van Zandt, guitarrista de la E Street Band; Harrison Gilbertson ("Upgrade") como Matt Delia, amigo de Springsteen; David Krumholtz ("Oppenheimer") como Al Teller, ejecutivo discográfico de Columbia, y Chris Jaymes ("Short Term 12") como el ingeniero de masterización Dennis King.

Cuándo se estrena Springsteen: música de ninguna

Springsteen: música de ninguna llega a Disney+ el 23 de enero.

Los fans también pueden disfrutar de Bruce Springsteen: Nebraska Live y del documental Road Diary: Bruce Springsteen And The Street Band, ya disponibles en Disney+.