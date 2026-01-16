Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si deposito $750.000 a 30 días y por qué conviene por homebanking

La diferencia entre las tasas por sucursal o digital hace que los ahorristas deban analizar y elegir cuál es la más conveniente.

Los plazos fijos se mantienen como una de las opciones preferidas por los ahorristas que buscan proteger su capital en un contexto de inflación persistente. Este instrumento financiero ofrece seguridad y previsibilidad, aunque su rentabilidad no siempre logra superar el aumento de precios.

En enero de 2026, los bancos presentan tasas variables que permiten a los inversores comparar y elegir la opción más conveniente según sus necesidades.

La diferencia en las tasas entre entidades puede marcar una variación en el rendimiento final. Por eso, analizar cada propuesta resulta clave para optimizar las ganancias, especialmente cuando unos pocos puntos porcentuales hacen la diferencia.

La posibilidad de conocer el resultado desde el primer día sigue siendo uno de los motivos principales que explica su elección, especialmente en períodos cortos como los 30 días.

La brecha entre las tasas ofrecidas en los canales presencial y digital se explica por las políticas de las entidades financieras, que incentivan las gestiones online con mejores porcentajes. Además, el trámite digital es más rápido y evita traslados , lo que lo hace más atractivo para los usuarios.

Otro dato relevante es la Tasa Efectiva Anual (TEA), que permite observar el rendimiento proyectado en un período más extenso. En la modalidad presencial, este indicador se ubica en 22,54%, mientras que en el canal digital alcanza el 29,34%. Aunque el depósito sea a corto plazo, este número sirve para comparar opciones y elegir la más rentable.

Un depósito de $750.000 en un plazo fijo a 30 días genera intereses distintos según el canal elegido para realizar la operación. En la modalidad tradicional, en sucursal, los intereses ganados ascienden a $12.636,99, lo que resulta en un monto total de $762.636,99 al finalizar el plazo. En cambio, si la operación se realiza a través del homebanking, los intereses aumentan a $16.027,40, llevando el monto total a $766.027,40.

El capital no puede retirarse antes del vencimiento, pero al finalizar el plazo, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados. Esto garantiza un retorno seguro y calculable, una característica que explica su popularidad entre quienes buscan cuidar su dinero sin asumir grandes riesgos.