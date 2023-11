De TikTok a Facebook: LLA migra campaña en las redes para convencer a indecisos

cambio. Javier Milei estuvo ayer en Ezeiza, donde hubo cruces entre militantes con UP. Ahora, renueva estrategia en redes sociales.

En los últimos días se viralizó en las redes sociales un meme que proponía “salir del algoritmo” panperonista de Instagram y Twitter y compartir en historias de WhatsApp una imagen que contrastaba los looks de la exprimera dama Juliana Awada con los de la pareja de Javier Milei, Fátima Florez. “Para que lo vea tu tía y hasta el plomero”, argumentaba el posteo bajo la lógica de ir a buscar los votos por fuera de los propios.

No obstante, las mismas fuentes explicaron que lo que cambia es la plataforma pero no el mensaje, que seguirá siendo el mismo. Esto quiero decir que las diversas cuentas liberales que habitan el mundo de Facebook reproducirán la idea de que hay “dos modelos de país” y de “continuidad vs. cambio”.