17 de agosto de 2005, el día que debutó Messi y en 47 segundos cambió por siempre a la Selección argentina + Agregar ámbito en









Con 18 años ingresó contra Hungría y tuvo un fallido debut: ante una falta vio la tarjeta roja antes del minuto en cancha. El resto es historia

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina. En una sentida carta publicada en sus redes sociales, el 10 comunicó su decisión y cómo fue que la tomó.

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Luego del segundo puesto en el Mundial 2026 y la muerte de su padre, Jorge Messi, dijo: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho". En el texto agradeció a sus compañeros, familias e hinchas. "Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", dijo.

El partido debut de Messi en la Selección mayor argentina Lionel Messi debutó en la Selección Argentina Mayor el 17 de agosto de 2005 en un partido amistoso frente a Hungría. A pesar que el encuentro terminó con una victoria argentina por 2-1, el entonces joven de 18 años tuvo un partido fallido.

En apenas 47 segundos, el rosarino vio la tarjeta roja directa. Sí. Quien terminó siendo capitán indiscutido de la Selección argentina no duró ni un minuto en cancha en su partido debut.

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