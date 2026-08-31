No te vayas Lio: el día que Messi había renunciado a la Selección argentina y el pueblo no lo dejó

El capitán anunció su salida del equipo nacional después de perder por penales la final de la Copa América 2016 ante Chile.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina después de 21 años con la camiseta celeste y blanca. El capitán comunicó la decisión a través de su Instagram, luego de reflexionar sobre su futuro tras la final del Mundial 2026.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección ", escribió el rosarino.

El anuncio recuerda a lo ocurrido en 2016 , cuando el 10 también había decidido alejarse del equipo nacional. El futbolista tenía 29 años y acababa de perder la final de la Copa América contra Chile por penales. "Ya está, se terminó para mí la Selección" , señaló en zona mixta.

Pero, la decisión solo duró 47 días . El pedido de los hinchas y una conversación con Edgardo Bauza fueron determinantes para que el capitán regresara. Su vuelta oficial fue el 1 de septiembre ante Uruguay, en Mendoza, y marcó el único gol del partido .

El 26 de junio de 2016 Argentina perdió ante Chile la final de la Copa América en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por penales. El partido había terminado 0-0 y Messi falló su remate en la definición.

Era la tercera derrota consecutiva para esa generación, después de la Copa del Mundo de Brasil 2014 y la Copa América 2015. Además, Messi ya había perdido la final de la Copa América 2007 con Brasil.

El golpe fue duro para el capitán, que había asumido una enorme responsabilidad dentro del equipo y que venía soportando una gran presión por no haber conseguido todavía un título con la Selección mayor.

Después del partido, mientras todavía se encontraba en la zona de vestuarios, el 10 habló con la prensa: "Ya está, se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales. No es para mí, era lo que más deseaba, creo que ya está".

"Es lo que siento ahora, es lo que pienso. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar, me toca errar el penal que era importante para tomar fuerza. Nos tocó perder otra vez en los penales. Creo que ya es una decisión tomada", expresó.

El rosarino también explicó que la decisión estaba relacionada con la frustración acumulada: 2Es por el bien de todos, por mí y por todos, porque hay muchos que desean esto, que no se conforman… Nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla".

La renuncia de Messi se convirtió en el principal tema de los días posteriores y provocó pedidos de dirigentes, exjugadores, entrenadores y, especialmente, de los hinchas para que cambiara de opinión.

La situación del seleccionado tampoco ayudaba. Pocos días después de la final, Gerardo Martino dejó su cargo como entrenador en medio de una crisis institucional que atravesaba la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Edgardo Bauza asumió como DT y viajó a Barcelona para reunirse con el rosarino. Después de esa conversación, el delantero decidió regresar y volvió a ponerse a disposición del seleccionado.

El regreso fue el 1 de septiembre de 2016, solo 66 días después de su anuncio. Argentina recibió a Uruguay en Mendoza por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 y Messi fue titular. El partido terminó 1-0 con un gol suyo.

#NoTeVayasLio: el pedido de los hinchas

La renuncia de Messi en 2016 provocó una reacción popular pocas veces vista. Las redes sociales se llenaron de mensajes para pedirle que reconsiderara su decisión y el hashtag #NoTeVayasLio se convirtió en tendencia.

Además, aparecieron voces de importantes figuras del fútbol argentino que defendieron la continuidad del capitán y cuestionaron la presión que había recaído sobre él después de las derrotas.

Entre quienes salieron a respaldarlo estuvo César Luis Menotti, campeón del mundo como entrenador en 1978. "Está bien que se sienta mal y que se lo critique, porque es el mejor y todos esperamos de él lo mejor. Pero sepan que sin Messi, a la Selección se le va a hacer difícil ya no ser campeón mundial, sino clasificarse a la próxima Copa del Mundo", afirmó el histórico DT.

Finalmente, Messi volvió y, después de 28 años, la albiceleste obtuvo un título internacional en 2021. Argentina derrotó a Brasil por 1-0 en el Maracaná y conquistó la Copa América. Fue el primer reconocimiento del capitán con la Selección mayor.

Los títulos que logró Messi con la Selección argentina

Con las selecciones juveniles, Messi consiguió el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El primer gran título de su etapa con la Selección mayor llegó en la Copa América 2021, disputada en Brasil. En ese final, Argentina venció 1-0 al equipo local en el Maracaná con gol de Ángel Di María.

Un año después llegó la Finalissima. La albiceleste enfrentó a Italia en Wembley y ganó 3-0 con tantos de Lautaro Martínez, Di María y Paulo Dybala.

El 18 de diciembre de 2022 llegó el momento más importante de su carrera con la Selección. Argentina derrotó a Francia en una final inolvidable que terminó 3-3 después de 120 minutos. En los penales, el conjunto se alzó por 4-2 y Messi se consagró campeón del mundo.

El capitán recibió el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial. Además, se convirtió en el primer futbolista en marcar en todos los partidos de una fase eliminatoria mundialista, desde octavos hasta la final.

La última conquista continental llegó en 2024. Argentina derrotó 1-0 a Colombia en Miami y volvió a ganar la Copa América. Fue el cuarto título consecutivo de la era de Lionel Scaloni y el segundo de Messi en el torneo.