Los números finales de Lionel Messi en la Selección Argentina: goles, partidos y títulos ganados + Agregar ámbito en









El astro rosarino anunció su retiro del seleccionado nacional tras 21 años. Ahora, repasamos las increíbles estadísticas que dejó vistiendo la "Albiceleste".

Los números finales de Lionel Messi en la Selección Argentina: goles, partidos y títulos ganados @Argentina

Este lunes Lionel Messi sorprendió al mundo al anunciar su retiro definitivo de la Selección Argentina. El astro rosarino lo hizo a través de una carta abierta que compartió en las redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, le puso fin a un ciclo que duró 21 años con la Selección nacional, con la que debutó en 2005. Desde entonces, disputó más de 200 partidos oficiales y convirtió 125 goles.

Con la "Albiceleste" consiguió seis títulos en total: cuatro de ellos fueron con la Selección Mayor y dos con las juveniles.

A su vez, Messi es el máximo goleador histórico de la Argentina y anotó más del doble que su inmediato perseguidor (Batistuta, con 56).

Estadísticas principales de Messi en la Selección Argentina Partidos jugados: 207

Goles convertidos: 125

Asistencias: 65

Promedio de gol: 0.60 por encuentro Títulos obtenidos de Messi en la Selección Argentina Copa del Mundo: Qatar 2022

Copa América: 2021 y 2024

Finalissima: 2022

Copa del Mundo Sub-20: 2005

Medalla de Oro Olímpica: Pekín 2008