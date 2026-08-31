Este lunes Lionel Messi sorprendió al mundo al anunciar su retiro definitivo de la Selección Argentina. El astro rosarino lo hizo a través de una carta abierta que compartió en las redes sociales.
Los números finales de Lionel Messi en la Selección Argentina: goles, partidos y títulos ganados
El astro rosarino anunció su retiro del seleccionado nacional tras 21 años. Ahora, repasamos las increíbles estadísticas que dejó vistiendo la "Albiceleste".
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Los mensajes y la reacción del mundo tras el anuncio de Messi
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17 de agosto de 2005, el día que debutó Messi y en 47 segundos cambió por siempre a la Selección argentina
De esta manera, le puso fin a un ciclo que duró 21 años con la Selección nacional, con la que debutó en 2005. Desde entonces, disputó más de 200 partidos oficiales y convirtió 125 goles.
Con la "Albiceleste" consiguió seis títulos en total: cuatro de ellos fueron con la Selección Mayor y dos con las juveniles.
A su vez, Messi es el máximo goleador histórico de la Argentina y anotó más del doble que su inmediato perseguidor (Batistuta, con 56).
Estadísticas principales de Messi en la Selección Argentina
- Partidos jugados: 207
- Goles convertidos: 125
- Asistencias: 65
- Promedio de gol: 0.60 por encuentro
Títulos obtenidos de Messi en la Selección Argentina
- Copa del Mundo: Qatar 2022
- Copa América: 2021 y 2024
- Finalissima: 2022
- Copa del Mundo Sub-20: 2005
- Medalla de Oro Olímpica: Pekín 2008