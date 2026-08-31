La carta de Messi que confirma su retiro de la Selección argentina: así fue el anuncio

El capitán confirmó que no volverá a vestir la camiseta albiceleste después de más de 20 años y explicó por qué decidió concluir esta etapa.

Con mucho dolor, Lionel Messi confirmó este lunes que se retira de la Selección argentina . El capitán de la Albiceleste comunicó la decisión a través de una carta escrita a mano que publicó en sus redes sociales, después de más de dos décadas representando al país y a pocas semanas de haber disputado la final del Mundial 2026.

La noticia llegó después de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro. Tras la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, Messi no había anunciado su salida del seleccionado. Hoy, con una decisión que ya tenía pensada desde julio, confirmó que no vuelve a ponerse la camiseta argentina adentro de la cancha. La carta había sido escrita el 21 de julio , apenas dos días después de la final. Messi explicó que decidió hacerla pública ahora y que, después de la muerte de su padre, Jorge Messi, está todavía más convencido de la decisión.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección ”, escribió Messi. El futbolista reconoció que se trata de una decisión dolorosa, pero sostuvo que entiende que llegó el momento de cerrar su ciclo con la Albiceleste . Su recorrido con la Selección incluyó las frustraciones de las primeras finales perdidas y, finalmente, la consagración en la Copa América 2021 , la Finalissima 2022 , el Mundial de Qatar 2022 y otra Copa América en 2024.

La despedida llegó después de un Mundial 2026 que terminó con Argentina como subcampeona. Messi disputó su sexta Copa del Mundo y cerró una etapa que empezó en Alemania 2006. En una de las partes más fuertes de su mensaje, el rosarino explicó el motivo central de su decisión: “Me vacié, ya no tengo más para dar” . También reconoció que hay jugadores jóvenes que vienen detrás y que merecen tener su oportunidad con la camiseta argentina.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!”

Los números de Lionel Messi en la Selección

El recorrido de Messi con la Selección empezó en 2005. Hoy, se retira como máximo goleador histórico y jugador con más presencias de la Selección argentina. Después del Mundial 2026, los registros lo ubican en 207 partidos y 125 goles con la camiseta albiceleste. A lo largo de su carrera participó de seis Copas del Mundo y se convirtió en el primer argentino en disputar seis ediciones del torneo. En Qatar 2022 consiguió finalmente el título que había buscado durante toda su carrera y fue elegido mejor jugador.

Con la Mayor ganó cuatro títulos: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. A eso se suman la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005, obtenidos con seleccionados juveniles. En el Mundial 2026 también consiguió nuevas marcas. Durante el torneo llegó a siete Mundiales disputados si se consideran sus participaciones desde Alemania 2006, y amplió todavía más su récord goleador en la competencia.

La vez que Messi le dijo adiós a la Selección, pero volvió para ganar Copas América y el Mundial 2022

No es la primera vez que Messi anuncia su salida de la Selección. La anterior fue el 26 de junio de 2016, después de perder ante Chile la final de la Copa América Centenario. Esa derrota significó la cuarta final perdida por Argentina con Messi, después del Mundial 2014 y las Copas América 2015 y 2016. En ese momento, el delantero aseguró que su ciclo con Argentina había terminado. La decisión duró apenas 66 días. El 12 de agosto de 2016 confirmó que volvía al seleccionado.

Esa vuelta cambió la historia. Cinco años después, Messi ganó su primer título con la Mayor en la Copa América 2021. Un año después levantó la Finalissima y en diciembre de 2022 se llevó el oro en Qatar. En 2024 sumó otra Copa América. Pero esta vez, el contexto es diferente. Messi ya consiguió los principales títulos que buscó durante toda su carrera y, después de otra final del mundo, decidió que no habrá un nuevo regreso.

Hasta cuándo tiene Messi contrato con el Inter de Miami

A pesar de salida de la Selección Argentina, el 10 sigue vinculado al Inter Miami, club con el que renovó su contrato en octubre de 2025. El nuevo vínculo se extiende hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, por lo que Messi seguirá jugando en Estados Unidos durante las próximas temporadas.

Así, Messi cierra su ciclo con Argentina pero todavía tiene contrato para continuar su carrera a nivel clubes. La camiseta albiceleste queda atrás después de 207 partidos, 125 goles, cuatro títulos con la Mayor y una historia que terminó con el logro que soñó desde su debut: levantar la Copa del Mundo.