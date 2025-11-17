Javier Milei viajará a Washington para asistir junto a Donald Trump al sorteo del Mundial 2026

El Presidente estará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre, donde seguirá el sorteo del Mundial 2026 desde el palco junto a Donald Trump.

Javier Milei viajará a Washington y para participar del sorteo del Mundial 2026 acompañado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El evento se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center y marcará un nuevo gesto político en la relación entre ambos mandatarios.

Según informó NA, la participación del Presidente quedó confirmada a través de fuentes oficiales vinculadas a la oraganización del evento.

El evento se realizará el 5 de diciembre a las 14:00 en la capital estadounidense, y la ceremonia tendrá lugar en la sala principal del Kennedy Center , un auditorio con capacidad para 2.442 personas que fue puesto a disposición por Trump gracias a su vínculo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El viaje será el número 15 de Milei a Estados Unidos desde que asumió. Su participación forma parte de la agenda oficial vinculada al sorteo de la Copa del Mundo 2026 y se enmarca en las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.

Durante la ceremonia, los mandatarios seguirán la definición de los grupos desde el sector destinado a las autoridades presentes.

Un encuentro en el marco del sorteo mundialista

Milei y Trump coincidirán en la ceremonia en la que la FIFA sorteará los grupos del Mundial 2026, el primero que contará con 48 selecciones y sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El acto reunirá a autoridades deportivas, funcionarios invitados y representantes de los países participantes.

El Kennedy Center fue elegido por la FIFA como sede del sorteo, en un operativo que concentrará a medios internacionales y delegaciones oficiales. La organización estadounidense habilitó el auditorio principal para el desarrollo del evento.

copa del mundo.jpg Copa del Mundo de la FIFA.

Cómo será el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero en contar con 48 equipos (16 más que Qatar 2022) y 16 sedes, constará de 104 partidos (40 más que el anterior) y una ronda eliminatoria adicional.

Dicho torneo se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, comenzando en junio de 2026 (fecha a confirmar) y terminando con la final el 19 de julio de 2026. El sorteo definirá la composición de los grupos y el orden de los encuentros, paso clave para la organización del calendario general.