LeBron James debutó en su 23era temporada en la NBA y rompió otro récord histórico + Seguir en









El "Rey" comenzó oficialmente una nueva temporada en la NBA, a sus casi 41 años, y rompió una nueva marca en la mejor liga del mundo.

LeBron James debutó en su 23era temporada en la NBA y rompió otro récord histórico

En el undécimo partido de la temporada para Los Angeles Lakers, llegó el esperado debut de LeBron James, que dio inicio así a su 23era temporada en la NBA, un récord absoluto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuestión, Los Angeles Lakers le ganaron 140-125 a los Utah Jazz en el día que LeBron James, a poco más de un mes de cumplir 41 años, hizo historia al convertirse en el primer jugador en disputar 23 temporadas en la NBA.

image LeBron James, que venía con problemas de ciática, firmó 11 puntos y 12 asistencias en 30 minutos en su debut en el presente curso.

Embed El gran responsable del triunfo de los Lakers fue el esloveno Luka Doncic, que acabó la noche con 37 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias y 4 robos.

Deandre Ayton (20 puntos y 14 rebotes) y Austin Reaves (26 puntos) fueron los mejores escuderos de Doncic.

Bronny James, el hijo de LeBron, coronó la gran fiesta de su padre con un triple lejano que fue muy celebrado en Los Ángeles. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NBA/status/1991025676808565073&partner=&hide_thread=false BRONNY FROM WAY DOWNTOWN



Lakers outlast the Jazz at home! pic.twitter.com/sxtFgoC0iG — NBA (@NBA) November 19, 2025 Y aunque LeBron (cuatro anillos con tres equipos distintos, cuatro veces MVP, All Star desde 2005 y 10 récords absolutos vigentes) parece indestructible, siempre quedan metas que superar. Por ejemplo, está a 49 partidos de alcanzar a Robert Parish como el jugador con más partidos jugados en la NBA (1.611 encuentros). image