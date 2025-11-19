La Finalissima entre Argentina y España tendría fecha confirmada: los detalles + Seguir en









La gran final entre los campeones de América y Europa se daría en marzo próximo, en una sede donde la selección argentina fue muy feliz.

La Finalissima entre Argentina y España tendría fecha confirmada

En España aseguran que la intención de la FIFA para disputar la Finalissima entre el campeón de América, Argentina, y el monarca europeo, España, sería el próximo viernes 27 de marzo de 2026 en una sede que le trae grandes recuerdos al conjunto de Lionel Scaloni.

La intención es jugarlo en la ciudad de Doha, en Qatar, el viernes 27, en el lugar donde el seleccionado argentino se consagró campeón del mundo en 2022.

Sin embargo, aún resta la confirmación oficial de la fecha y sede del encuentro por parte de UEFA, Conembol y FIFA.

La confirmación de este gran duelo dependía de un factor clave: la selección española debía asegurar su clasificación al Mundial 2026, lo que se concretó este martes con el empate ante Turquía.

Como en 2022 se disputó en Europa, en Wembley, algunos medios destacan la posibilidad de que este duelo viaje al continente americano, y Estados Unidos podría ser una opcón, aunque corre desde atrás. La decisión por parte de Conmebol sería trasladar el partido a Medio Oriente por un tema económico.

Con Lionel Messi como abanderado argentino y el joven Lamine Yamal siendo clave para el conjunto español, millones de fanáticos esperan en el mundo entero por este gran cruce. Será el primer cruce oficial entre ambos, que marcan dos generaciones distintas.