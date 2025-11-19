La Fecha FIFA de noviembre definió a las selecciones que pelearán por los últimos lugares en el Mundial 2026 desde el repechaje.

Mundial 2026: ¿cómo se disputará el Repechaje UEFA e Intercontinental para la Copa del Mundo?

Ya están definidas 42 de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026 . Los seis combinados restantes saldrán de las series de Repechajes que culminarán el próximo 31 de marzo, día en el que se conocerán a todos los participantes de la justa que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Son 22 selecciones que jugarán por los últimos seis boletos para la Copa del Mundo 2026. Por un lado, está el repechaje de la UEFA que disputan 16 conjuntos y que da cuatro lugares, mientras que por otro se encuentra el torneo clasificatorio con combinados de Conmebol, Concacaf (2), AFC, CAF y OFC , que repartirá dos plazas.

El Repechaje de la UEFA se disputa entre 16 selecciones , los doce segundos lugares de la fase de grupos, además de los cuatro mejores combinados que hayan terminado como líderes de su sector en Nations League 2024/2025.

Las 16 selecciones se reparten en cuatro bombos para celebrar el sorteo de los cruces de las cuatro llaves, el mismo que se celebrará el próximo 20 de noviembre.

Cada llave constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, todo a partido único. Los cuatro ganadores de cada una de las rutas estarán clasificados a la Copa del Mundo 2026.

Selecciones que jugarán el Repechaje: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales, Bosnia y Herzegovina.

¿Cuándo se juegan los partidos de Repechaje de la UEFA?

Los ocho partidos de semifinales del repechaje de la UEFA están programados para el próximo 26 de marzo, mientras que las finales de las cuatro rutas se disputarán el 31 del mismo mes.

¿Cómo se juega el Repechaje Intercontinental?

El torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 reúne a seis selecciones de cinco de las seis confederaciones: Conmebol, AFC, CAF, OFC y Concacaf, esta última es la única con dos representantes. Dicho certamen dará dos boletos para el Mundial.

A través de un sorteo, que se celebrará el 20 de noviembre, las seis selecciones conocerán la ruta a la clasificación que constará de dos llaves, compuestas de tres combinados cada una. Los cuatro peores clasificados en el ranking de la FIFA disputarán la semifinal, mientras que los dos mejores irán directo a la final. Los dos ganadores estarán en la Copa del Mundo 2026.

¿Qué selección de Conmebol está en el Repechaje?

Bolivia es el representante de Conmebol en el torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026. El conjunto sudamericano disputará el repechaje debido a que terminó en la séptima posición en las eliminatorias.

¿Qué selecciones de Concacaf están en el Repechaje?

Concacaf es la única confederación que tiene dos selecciones en el torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026. Luego de la última jornada de la eliminatoria se definió que Jamaica y Surinam participen en el repechaje premundialista.

¿Qué selección de AFC (Asia) está en el Repechaje?

Irak llegó al torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026, luego de que venció a Emiratos Árabes Unidos en la última ronda de las eliminatorias en Asia.

¿Qué selección de CAF (África) está en el Repechaje?

Congo es el representante de África en el torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026, tras vencer a Nigeria en la final de la segunda ronda de las eliminatorias de la CAF.

¿Qué selección de OFC (Oceanía) está en el Repechaje?

Nueva Caledonia está en el torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 debido a que perdió la final de la tercera ronda de clasificación de Oceanía, misma que ganó Nueva Zelanda, país que ya tiene su boleto para el Mundial.

¿Quiénes serían los finalistas?

A la espera de que FIFA actualize su ranking, Irak y Congo son los mejores ubicados, por lo que serían las dos selecciones que avanzan directo a la final, mientras que Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam estarían en las semifinales.

¿Cuándo se juegan los partidos del Repechaje Intercontinental?

Las semifinales del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 están programadas para el 23 de marzo, mientras que las dos finales se disputarán el 31 del mismo mes.