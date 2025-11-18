Ya están definidos los 12 cabezas de serie para el Mundial 2026: dónde está la Selección argentina + Seguir en









Tras el cierre de las Eliminatorias europeas, quedaron confirmados los seleccionados que integrarán el bombo 1 del sorteo del 5 de diciembre.

El Mundial 2026 comienza a definir sus últimos participantes.

Con el cierre de las Eliminatorias de la UEFA y a pocos días del sorteo en Washington, la FIFA confirmó los 12 países cabeza de serie que integrarán el bombo 1 del Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Entre ellos aparece la Selección argentina, campeona vigente, acompañada por otras grandes potencias según el ranking internacional.

El certamen más importante del fútbol mundial comenzará el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio, en un formato de 48 selecciones distribuidas en cuatro bombos de 12 equipos.

Los anfitriones quedaron automáticamente instalados como cabezas de serie: México, que jugará el partido inaugural en el Estadio Azteca como líder del Grupo A; Canadá, que encabezará el Grupo B; y Estados Unidos, designado para el Grupo D.

Los restantes nueve lugares se asignaron a los equipos mejor posicionados en el ranking FIFA, que cerró su actualización tras las competencias de noviembre. Allí aparecen las grandes potencias del fútbol europeo y sudamericano: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania, conformando un bombo 1 de altísimo nivel.

messi-ganar-mundial-argentina-foto La Selección argentina será cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. El sorteo del próximo 5 de diciembre definirá la conformación de los grupos, en un contexto de expectativa creciente ya que todavía hay selecciones disputando su clasificación final rumbo a la Copa del Mundo. La presencia de la Argentina como defensora del título mundial agrega un condimento especial al primer Mundial organizado por tres países.

Las 12 selecciones que serán cabezas de serie para el sorteo de la Copa del Mundo 2026 México (Grupo A)

Canadá (Grupo B)

Estados Unidos (Grupo D)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Alemania Mundial 2026: todos los clasificados y las plazas que faltan definir • Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. • Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. • África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. • Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. • Oceanía (1/1): Nueva Zelanda. • Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España, Escocia, Suiza y Austria * Países organizadores. LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (4/6) • Conmebol (1/1): Bolivia. • Oceanía (1/1): Nueva Caledonia. • África (1/1): República Democrática del Congo. • Asia (1/1): Irak. • Concacaf (0/2) Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial.