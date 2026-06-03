Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, junto al capitán Daniel Orsanic formarán parte de un evento que evocará la final disputada en Zagreb.

A 10 años de la Copa Davis 2016, el equipo argentino se reunirá en un partido de exhibición.

El tenis argentino se prepara para conmemorar una jornada histórica. A una década de la conquista de la Copa Davis 2016 , los integrantes de aquel equipo protagonizarán un evento el 15 de noviembre en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Martín Del Potro , Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella , junto al capitán Daniel Orsanic disputarán un partido de exhibición que evocará la final disputada en Zagreb en noviembre de 2016, donde Argentina quebró una racha de 112 años sin poder alzar el trofeo máximo por equipos tras haber perdido cuatro finales previas.

El evento se desarrollará en el court central del Parque Roca , en Buenos Aires. De todas maneras, la propuesta excederá la exhibición: también recibirá a figuras destacadas del circuito nacional e internacional, junto a personalidades del deporte y el entretenimiento que formarán parte del homenaje.

En los alrededores del estadio se montará un predio con activaciones de marcas, propuestas gastronómicas y un show musical a cargo de artistas de primer nivel para el cierre de la jornada.

delbonis del potro copa davis.jpg Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, junto al capitán Daniel Orsanic formarán parte de un evento que evocará la final disputada en Zagreb. ITF/Copa Davis

Cómo será la venta de entradas

La comercialización de los accesos se dividirá en dos etapas a través de la plataforma oficial allaccess.com.ar:

Preventa exclusiva: Se habilitará el jueves 4 de junio a las 16. únicamente para clientes del Banco Ciudad. Quienes utilicen las tarjetas de crédito de dicha entidad financiera dispondrán de un beneficio de 6 cuotas sin interés.

Se habilitará el únicamente para clientes del Banco Ciudad. Quienes utilicen las tarjetas de crédito de dicha entidad financiera dispondrán de un beneficio de 6 cuotas sin interés. Venta general: Comenzará el viernes 5 de junio a las 16. con todos los medios de pago disponibles. De igual manera, las 6 cuotas sin interés con las tarjetas del Banco Ciudad se mantendrán vigentes durante todo el período en que queden localidades disponibles.

El camino a ganar la Copa Davis

Durante los 3 días que duró la final, el seleccionado argentino tuvo que dejar todo en la cancha para poder alcanzar la gloria.

Aquella serie ante Croacia comenzó en desventaja luego de que Federico Delbonis cayera en el primer punto frente a Marin Cilic (6° del mundo en ese momento). Juan Martín Del Potro igualó el marcador al vencer a Ivo Karlovic el viernes, pero el sábado la dupla local Cilic-Dodig superó a Del Potro y Mayer en el dobles, dejando la serie 2-1 a favor de los europeos.

El domingo fue el día de la remontada definitiva. En el cuarto punto, Del Potro revirtió un partido adverso ante Cilic en el que estuvo dos sets abajo. Tras casi cinco horas de juego, el tandilense empató la serie 2-2. El punto decisivo quedó en manos de Delbonis, quien derrotó en tres sets corridos a Ivo Karlovic para sellar el 3-2 final y coronar a la Argentina por primera vez en su historia.