El día que Maradona jugó un partido en dos equipos diferentes: la vuelta fugaz del futbolista a Boca







Pelusa logró cautivar a todos en el fútbol e incluso sorprendió al jugar para dos equipos distintos en un mismo partido.

El genio del fútbol mundial y un gesto inolvidable con el club de sus amores. Youtube: Jugadas Mágicas 2

El mundo del fútbol muchas veces guarda noches especiales y mágicas sin que estas tengan que tener un título de por medio. Si bien los partidos más inolvidables suelen ser los que dejan trofeos para el ganador, también hay secuencias que ocurren en contextos más descontracturados pero dejan una huella imborrable.

Si de magia se habla en este deporte, es inevitable conectarlo directamente con Diego Armando Maradona. El que para muchos fue el mejor jugador de todos los tiempos tiene una conexión inquebrantable con Boca, club al que volvió a jugar pese a que disputó un tramo del encuentro con la camiseta del rival.

Boca Maradona Sevilla Maradona volvió, por un momento, al fútbol argentino al vestir por 45 minutos la camiseta de su amado Boca. El Gráfico

Después de 10 años: el regreso de Maradona a La Bombonera Para entender este hecho mágico en el fútbol, hay que trasladarse a un 14 de octubre pero de 1992. Pelusa era jugador del Sevilla de España, pero encontró la posibilidad de disputar un duelo amistoso ante el club de sus amores, su querido Boca Juniors.

Maradona se fue en 1982 al Barcelona y, hasta ese regreso a La Bombonera mencionado anteriormente, logró dejar en claro que era el mejor jugador de fútbol en todo el planeta ya que había sido Campeón del Mundo en México y llevó al Napoli a codearse con los gigantes de Europa.

Tras diez años, volvió a pisar el césped del Alberto J. Armando en el marco de un amistoso ante el conjunto español. El amor con la hinchada no pasó inadvertido y cada intervención con el Sevilla era acompañada de una merecida ovación para el Pibe de Oro. Qué, una vez más, logró tener un gesto que cautivó a toda La 12. Mitad del partido para Sevilla, mitad para Boca Después de disputar la primera parte para el Sevilla, lo que menos se pensaba el mundo del fútbol era el acto de amor de Diego hacia Boca. Tras el primer tiempo, toda el Alberto J. Armando quedó perplejo al ver que en lugar de Sergio Saturno, ingresaba con la camiseta 10 ese chico que logró que la hinchada del Xeneize le dedique el famoso "vale 10 palos verdes, se llama Maradona...". Incluso, el astro logró hacer gritar de euforia a la gente del Xeneize, quién estaba claramente emocionada. Anotó el 2 a 2 parcial en un duelo que terminó a favor de los españoles por 3 a 2. Resultado que poco importo, ya que volver a ver a Pelusa vestido de azul y amarillo, fue un premio más que suficiente.

