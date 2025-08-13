El reconocimiento de la Fórmula 1 que coloca a Colapinto entre los grandes pilotos argentinos







El piloto argentino quedó en el quinto lugar de una prestigiosa lista en la que se encuentra Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.

Franco Colapinto fue reconocido en la redes de la F1.

La Fórmula 1 reconoció un logro de Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría. La cuenta oficial de la categoría destacó su desempeño en las redes sociales. Colapinto se convirtió en el quinto piloto argentino con más vueltas en la historia de la F1.

El piloto oriundo de Pilar superó a Roberto Mieres en el registro de vueltas completadas. Con 70 giros en el Hungaroring, Colapinto alcanzó un total de 853 vueltas. Este número superó las 790 vueltas del piloto marplatense. Mieres compitió en la Fórmula 1 entre 1953 y 1955 con los equipos Gordini y Maserati.

franco colapinto alpinee.avif La prestigiosa lista de pilotos argentinos en la que entró Franco Colapinto Fangio y Reutemann, quienes encabezan la lista, son los pilotos argentinos más destacados en la historia de la Fórmula 1. Fangio fue el primer pentacampeón de la categoría. Reutemann compitió durante diez años en la Fórmula 1. El piloto de Santa Fe obtuvo 12 victorias y quedó subcampeón en 1981. “Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1″, escribieron en las redes sociales de la competición.

Colapinto podría ascender en el ranking histórico de pilotos argentinos. El piloto de 22 años busca sumar puntos con Alpine en su segunda temporada. El próximo compromiso de Colapinto será el Gran Premio de los Países Bajos. El piloto argentino intentará mejorar el desempeño de la escudería francesa en la tabla de constructores y de esa manera seguir sumando vueltas.

posteo-formula-1-colapinto_w862 Carlos Reutamann - 6986 - 12 victorias

Juan Manuel Fangio - 3022 - 24 victorias y cinco títulos

José Froilán González - 1296 - 2 victorias

Gastón Mazzacane - 1057

Franco Colapinto - 853

Roberto Mieres - 790

Esteban Tuero - 613

Carlos Menditeguy - 517

Onofre Marimón - 428