Abierto de Australia: Sebastian Baez sigue a paso firme y Sinner pasó sin traspirar

El tenista argentino continúa en gran ritmo en el arranque de 2026 y le ganó en cinco sets al complicado francés Mpetshi Perricard. En tanto, el número 2 del mundo pasó de ronda sin complicaciones por abandono de su rival.

El tenista argentino Sebastián Báez , quien tuvo un muy buen inicio de 2026, le ganó en cinco sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard y se metió en la segunda ronda del Abierto de Australia , donde tendrá como oponente al ítalo-argentino Luciano Darderi (22°).

Báez, quien viene de alcanzar la final en el ATP 250 de Auckland , se impuso por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3 , en un encuentro que se extendió durante 3 horas y 11 minutos.

El argentino continuó demostrando su gran estado de forma en el 2026 durante los dos primeros sets ante el francés. Sin conceder ningún servicio, Báez logró quebrar el saque de su oponente en el primer asalto para llevarse el mismo con un sólido 6-4 ante un Mpetshi Perricard que contaba con un potente servicio y logró 12 puntos por aquella vía.

En la segunda manga, el tenista galo, número 61 del ranking ATP, mostró mayor resistencia en los juegos, pero nuevamente fue el albiceleste de 25 años, que supo ocupar el puesto 18 de la clasificación mundial, quien se quedó con el set y dejó muy de cara la victoria y el pase a la próxima ronda del Abierto de Australia.

A partir de allí, las cosas se complicaron para Báez , ya que Mpetshi Perricard tuvo una muy buena reacción para apoderarse de la tercera y cuarta manga, para ponerle suspenso al encuentro.

Sin embargo, Báez no se dejó llevar por los pensamientos negativos y volvió a mostrar su mejor nivel en el quinto y definitivo set, donde le alcanzó con un solo quiebre para quedarse con un trabajado triunfo.

El próximo rival de Báez será Darderi, quien nació en Villa Gesell pero se nacionalizó italiano. En caso de ganarle y así avanzar a la tercera ronda, el argentino igualará su actuación de 2024, que fue la mejor personal en este torneo.

Báez fue el último argentino en salir a la cancha en este Abierto de Australia. De los otros siete, cuatro avanzaron a la segunda ronda (Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante), mientras que otros tres perdieron (Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli).

La actividad para los tenistas argentinos en el Abierto de Australia, continuará con los partidos correspondientes a la segunda ronda de Cerúndolo (18°), Etcheverry y Tirante, quienes se enfrentarán el bosnio Damir Dzumhur, el británico Arthur Frey y el estadounidense Tommy Paul (19°), respectivamente.

Sinner avanzó casi sin transpirar a la segunda ronda del Abierto de Australia

El tenista italiano Jannik Sinner (2°) se metió casi sin transpirar en la segunda ronda del Abierto de Australia, torneo en el que defiende los títulos obtenidos en 2024 y 2025. Sinner se imponía cómodamente por 6-2 y 6-1 sobre el francés Hugo Gaston, cuando este último decidió retirarse debido a una lesión que le impedía competir al máximo nivel.

De esta manera, el italiano se metió en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, donde se enfrentará con el australiano James Duckworth.

El otro italiano que irá en busca del título en Australia es Lorenzo Musetti (5°), quien viene de alcanzar la final en el ATP 250 de Hong Kong.

En su debut en Melbourne, Musetti también se vio beneficiado por el retiro de su oponente, ya que el belga Raphaël Collignon abandonó cuando caía 2-1 en sets.

En la próxima ronda habrá cruce de italianos, ya que Musetti tendrá una interesante prueba ante su compatriota Lorenzo Sonego.

Por otra parte, los dos estadounidenses que aspiran a ganar su primer Grand Slam, Ben Shelton (8°) y Taylor Fritz (9°), también se metieron en la segunda ronda.

Shelton, que defiende las semifinales alcanzadas el año pasado, se sacó de encima en sets corridos a un rival incómodo como el francés Ugo Humbert, por 6-3, 7-6(2) y 7-6(5). Fritz, por su parte, venció al también francés Valentin Royer por 7-6(5), 5-7, 6-1 y 6-3.