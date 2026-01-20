El Gobierno expresó su solidaridad con Chile ante los incendios forestales y ofreció asistencia + Seguir en









El canciller Pablo Quirno aseguró que la administración argentina mantiene contacto permanente con las autoridades chilenas y puso a disposición colaboración ante la situación que atraviesa el país vecino.

El Gobierno expresó su solidaridad con Chile frente a los incendios forestales que afectan a distintas zonas del país trasandino y confirmó que se encuentra en contacto permanente con sus autoridades para seguir de cerca la evolución de la situación. Así lo manifestó el canciller Pablo Quirno, quien remarcó la disposición de la Argentina para brindar asistencia en caso de ser requerida.

“Nuestra solidaridad con Chile y con todos los afectados. Estamos en contacto permanente con las autoridades chilenas y hemos ofrecido colaboración”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores a través de un mensaje oficial, en el que destacó el vínculo de cooperación entre ambos países.

Seguimos de cerca la evolución de la situación y… https://t.co/4xEx5YVYGj — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 20, 2026 Quirno recordó además que Chile había brindado apoyo a la Argentina durante los incendios registrados en la Patagonia, y subrayó la importancia de la colaboración recíproca ante este tipo de emergencias. En ese sentido, remarcó que la relación bilateral se sustenta en la asistencia mutua y el trabajo conjunto frente a situaciones críticas.

Desde la Cancillería indicaron que el Gobierno seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos y acompañará los esfuerzos que se realicen para superar la emergencia lo antes posible. La comunicación entre ambos Estados se mantiene activa a través de los canales diplomáticos habituales.

Avanza el fuego en Chile y se mantiene el estado de emergencia La situación de los incendios forestales en Chile se mantiene crítica, con múltiples focos activos que continúan afectando amplias zonas del centro y sur del país. Las regiones más golpeadas son Biobío y Ñuble, donde las llamas han arrasado extensas superficies de bosque, cultivos y áreas cercanas a centros poblados y obligaron a evacuar a miles de personas mientras los equipos de emergencia luchan por contener los focos más intensos.

incendios en chile X: @Geopolitik_2030 Las autoridades chilenas han confirmado al menos 19 fallecidos y emitido órdenes de evacuación para decenas de miles de residentes ante el avance del fuego, que ha destruido viviendas y dejado a cientos de damnificados. El presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe para las zonas afectadas con el fin de movilizar recursos adicionales y coordinar la respuesta junto con los gobiernos regionales y las fuerzas de seguridad. Los incendios se alimentan de condiciones climáticas extremas, con altas temperaturas, fuertes vientos y sequía persistente, que dificultan las tareas de los brigadistas y bomberos. Organizaciones de emergencia informan que hay más de 20 focos activos en distintas regiones, con esfuerzos concentrados en detener el avance del fuego y proteger a las comunidades más expuestas. El impacto en la vida cotidiana de las poblaciones afectadas es profundo: además de las pérdidas materiales, miles de personas han sido desplazadas de sus hogares y permanecen en albergues mientras continúa la evaluación de daños, incluido un significativo número de viviendas destruidas o en riesgo.