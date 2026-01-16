Roger Federer volvió a jugar en el Abierto de Australia y dio cátedra a sus 44 años + Seguir en









La "Majestad" del tenis reapareció en la cancha central del Australian Open para enfrentar, en una exhibición, a Casper Ruud, número 13 del mundo. Le ganó en un tiebreak. Mirá las imágenes.

A tres años de su retiro, Roger Federer volvió a pisar una cancha de tenis para deleitar a todos los espectadores. El suizo, considerado por muchos el mejor tenista de la historia, se hizo presente en el Rod Laver Arena, cancha principal del Abierto de Australia para disputar una exhibición.

Federer enfrentó a Casper Ruud, actual número 13 del ranking mundial ATP, y lo venció en un tiebreak por 7-3. "Su Majestad" se mostró sonriendo en todo momento, distendido y feliz, recibiendo el cariño de todo el estadio. Además, mostró que su tenis sigue vigente, con toda su calidad y golpes excelsos.

Esta pequeña exhibición fue como preparativo para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que empezará el 18 de enero. Roger Federer ganó seis veces el torneo, en 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018. De hecho allí consiguió, en 2018, su último título de Grand Slam.

Así fue la vuelta de Roger Federer al tenis: Embed "Eterno"Porque Federer, a sus 44 años y retirado en 2022, le ganó a Ruud, 13 del mundo, en un tiebreak.pic.twitter.com/xgnXBhtrQe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 16, 2026