Habrá ocho representantes nacionales en el cuadro masculino y solo una en el femenino. Conocé los detalles.

Se sorteó el Abierto de Australia: los rivales de los tenistas argentinos

El sorteo del Abierto de Australia se llevó a cabo este jueves por la mañana, por lo que los tenistas argentinos que dirán presente tanto en el cuadro masculino como femenino ya conocen a sus rivales.

La mayor concentración de argentinos estará en la rama masculina, ya que consiguieron la clasificación Francisco Cerúndolo (18º), Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante .

El único argentino que ingresó como preclasificado es Francisco Cerúndolo , quien se vio bastante beneficiado en el sorteo ya que debutará en la primera ronda ante el chino Zhizhen Zhang , mientras que en la segunda instancia se enfrentaría con el ganador del partido entre el bosnio Damir Dzumhur y un jugador proveniente de la clasificación.

Recién en una eventual tercera ronda le podría tocar un jugador de gran calibre, que en esta ocasión sería el ruso Andrey Rublev.

El otro argentino con chances de llegar lejos en esta edición del Abierto de Australia es Sebastián Báez , quien tuvo un impresionante arranque de temporada

El oriundo de San Martín, que ganó los cinco partidos que disputó en este 2026, tendrá un complicado debut ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard, quien tiene un nivel poco menos que amateur desde el fondo de la cancha, pero que pone a cualquiera en aprietos gracias a su impresionante saque.

Por otra parte, Ugo Carabelli se enfrentará con el húngaro Marton Fucsovics, Etcheverry con el serbio Miomir Kecmanovic, Comesaña con el estadounidense Patrick Kypson, Navone con el serbio Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo con el local Jordan Thompson, y Tirante con el también australiano Aleksandar Vukic.

En lo que respecta al cuadro femenino, la única argentina será Solana Sierra, quien el año pasado hizo historia al llegar hasta los octavos de final en Wimbledon, luego de ingresar desde la qualy, donde había tenido que ganar otros tres partidos. En esta ocasión, la marplatense se las verá con la japonesa Moyuka Uchijama.

Los rivales de los candidatos

En esta edición del Abierto de Australia, el gran candidato a quedarse con el título será el italiano y bicampeón defensor, Jannik Sinner (2º), quien debutará ante el francés Hugo Gaston.

De todas maneras, el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, aparece como la gran amenaza para el italiano, a quien podría enfrentar solo en una eventual final. El oponente de "Carlitos" en la primera ronda será el australiano Adam Walton.

Finalmente, los terceros en discordia podrían ser el alemán Alexander Zverev (3º) o el tenista más ganador de la historia, el serbio Novak Djokovic (4º), aunque ambos parecen estar varios escalones por debajo de Alcaraz y Sinner actualmente.

El debut de Zverev será frente al canadiense Gabriel Diallo, mientras que Djokovic se enfrentará con el español Pedro Martínez.