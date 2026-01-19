El récord que Novak Djokovic alcanzará en el Abierto de Australia y otras estadísticas históricas del serbio + Seguir en









El tenista serbio sigue agigantando su nombre en la historia a sus 38 años y con su debut en el actual Abierto de Australia alcanzará una nueva marca en el circuito ATP.

@MiamiOpen

Novak Djokovic es el jugador más completo en la historia del tenis y el más ganador de torneos Grand Slam, con 24. Pero eso no quita sus ganas de seguir marcando historia en el deporte de la raqueta.

Cuando pise este lunes la Rod Laver Arena para enfrentarse a Pedro Martínez, Djokovic habrá conquistado el último récord que le faltaba por tener en territorio major.

En cuestión, el tenista serbio igualará la mar de de 81 participaciones en cuadros principales de Grand Slam que compartían hasta ahora Feliciano López y Roger Federer.

De esta manera, se convertirá en el jugador con más finales, semifinales, cuartos de final, cuartas rondas, terceras rondas, segundas rondas y participaciones en general en torneos de Grand Slam en la Era Abierta.

Sin embargo, curiosamente, a día de hoy, el serbio no es el jugador con más victorias en ninguno de los Grand Slams. Djokovic buscará este año quedarse con ese apartado en tres de los cuatro majors.

Estos son quienes lideran cada uno de los cuatro grandes torneos: Abierto de Australia: Federer (102), Djokovic (99)

Roland Garros: Nadal (112), Djokovic (101)

Wimbledon: Federer (105), Djokovic (102)

Abierto de Estados Unidos: Connors (98), Djokovic (95) Lo mismo ocurre al dividir las victorias por superficie: Pista dura: Djokovic (194), Federer (191)

Tierra batida: Nadal (112), Djokovic (101)

Cancha de césped: Connors (107), Federer (105), Djokovic (102)