La AFA suspendió todos los partidos del lunes y el martes por el regreso de la Selección + Agregar ámbito en









La medida afecta a todas las categorías del fútbol argentino y obliga a reprogramar, entre otros encuentros, la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió cancelar toda la actividad local pautada para el lunes 20 y el martes 21 de julio. El organismo, con sede en Viamonte 1366, explicó que la medida responde al regreso de la Selección argentina desde Estados Unidos, donde el domingo disputará ante España la final de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium.

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“La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026”, comunicó el ente rector a través de sus redes sociales.

Entre los encuentros afectados se destaca la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza, que estaba prevista para el martes desde las 18 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. El Pincha había obtenido su lugar en esa definición tras ganar el Trofeo de Campeones 2025, mientras que la Lepra mendocina lo hizo por haberse consagrado en la Copa Argentina. Ambos clubes habían iniciado el sábado la venta de entradas para el partido.

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio.



Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. pic.twitter.com/uRj5OkSEdh — AFA (@afa) July 18, 2026 El malestar de los clubes y la agenda que viene Desde Independiente Rivadavia expresaron su malestar por la decisión. “Esta noticia nos genera una profunda tristeza. Sabemos el enorme esfuerzo que realizaron miles de nuestros hinchas para acompañar al equipo”, señaló el club mendocino, que aclaró que todavía no hay una fecha confirmada para la reprogramación del partido.

La suspensión también alcanza a otros 11 encuentros de la Primera B Nacional, 6 de la Primera C, 2 del Torneo Promocional Amateur, 6 del Campeonato Femenino y varios juegos de Reserva que iban a disputarse en esos dos días. Según informó la Liga Profesional, el Torneo Clausura de Primera División está programado para arrancar el jueves 23 de julio, apenas cuatro días después de la final del Mundial.

Boca Juniors, Lanús y Tigre, que deberán afrontar la llave de playoffs de la Copa Sudamericana entre el 21 y el 23 de julio, disputarán sus partidos correspondientes a la segunda fecha del Clausura una semana más tarde, según confirmó la Liga Profesional al presentar el cronograma de las primeras jornadas del certamen. COMUNICADO OFICIAL



El Club Sportivo Independiente Rivadavia informa que, en el día de hoy, ha sido oficialmente notificado de la cancelación de la final prevista para el próximo martes con motivo del arribo de la Selección al país.



Esta noticia nos genera una profunda… pic.twitter.com/HauWKJCZzW — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) July 18, 2026