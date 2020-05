AFA contraataca a los jugadores y a Agremiados: "Todos deberemos poner algo"

Tapia, que se mantuvo callado hasta el momento, reprodujo desde su cuenta oficial: "Nosotros hicimos un esfuerzo enorme pagando al día los salarios de nuestros jugadores, auxiliares, CT, administrativos, profesores, etc. durante todo el año. Hoy nos preocupa la salud física y psíquica de cada uno de ellos y sus familias. Todos deberemos poner algo para... (sigue)".

"Seguir manteniendo el vínculo laboral y que ninguno de los protagonistas se quede sin trabajo. No hay peor humillación para una persona que trabajar todos los días del año y no poder llevar un plato de comida a su mesa. De esta pandemia salimos poniendo entre todos", continuó Tapia en el Twitter pero por medio de las palabras de Marín, integrante del Comité Ejecutivo de AFA y presidente de Acassuso.

Javier Marin on Twitter Nosotros hicimos un esfuerzo enorme pagando al día los salarios de nuestros jugadores, auxiliares, CT, administrativos, profesores, etc. durante todo el año. Hoy nos preocupa la salud física y psíquica de cada uno de ellos y sus familias. Todos deberemos poner algo para ... sigue — Javier Marin (@javierpipomarin) April 30, 2020

"No nos van a encontrar en el conflicto y la discusión de una definición deportiva, no es este momento, tampoco vamos a llevar a la quiebra al club para conformar un capricho de la dirigencia de Agremiados, todos nuestros trabajadores tienen los mismos derechos", cerró en una catarata de tres tuits.

El conflicto entre AFA y Agremiados se desató esta semana cuando le plantearon un recorte en los salarios de hasta un 30 por cientos cuando superen el medio millón de pesos mensual, con el objetivo de garantizar la extensión de los vínculos después de junio.

Sin embargo, Marchi la rechazó dos días después, apoyado por los capitanes de Primera, ya que todos cobran por encima de esas cifras y serían alcanzados, y salió en los medios para apuntarles a los dirigentes y avisar que irán a "un paro" si no se revisa la suspensión de los descensos por dos temporadas.

"Nunca resuelven nada y patean todo para adelante", acusó Marchi, mientras que los directivos lo criticaron al gremialista por "oponerse a todo".

Pablo Toviggino on Twitter Otra miseria!!! Por favor, basta de operaciones MENTIROSAS. La Asociación del Fútbol Argentino MANTIENE EL SUBSIDIO PARA LA CATEGORÍA DEL FÚTBOL FEMENINO. Por favor Sergio, no hables en nombre de AFA, a las Distintas Categorías de Fútbol Argentino, la cuidamos entre TODOS. pic.twitter.com/Piy2Th4Siv — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) April 29, 2020

De hecho, Tapia cerró con un tuit de Toviggino: "Otra miseria!!! Por favor, basta de operaciones MENTIROSAS. La Asociación del Fútbol Argentino MANTIENE EL SUBSIDIO PARA LA CATEGORÍA DEL FÚTBOL FEMENINO. Por favor Sergio, no hables en nombre de AFA, a las Distintas Categorías de Fútbol Argentino, la cuidamos entre TODOS".

La respuesta en redes se debió a que Marchi aseguró que se terminaba el apoyo económico de la AFA, que es de casi 3 millones de pesos, al fútbol femenino después del 30 de junio.

La AFA no sólo lo desmintió si no que horas más tarde le aseguró a Télam que se continuarán por tiempo "indefinido", a través del presidente del área, Jorge Barrios.

Moyano también cargó contra los futbolistas

El vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, advirtió que los futbolistas "no pueden mirar para otro lado con la situación del país" por la pandemia del coronavirus, en medio de la puja entre clubes y jugadores por el pago de sueldos.

"A cualquier trabajador al que le tocás el bolsillo o le querés evaluar las condiciones se resiste. Los jugadores viven en Argentina, saben lo que está pasando en el país y por lógica pura siempre hay que ceder algo", argumentó Moyano.

En declaraciones al canal TNT Sports, el dirigente del "Rojo" reconoció las deudas salariales que arrastra el plantel, tal como había denunciado su capitán Silvio Romero, aunque aclaró que es una situación "llevadera".

TNT Sports LA (en ) on Twitter #TNTSportsEnCasa | Pablo Moyano, vice de Independiente



"Si el Barcelona reduce salarios, ¿qué le queda a los clubes de Sudamérica?"

"Estos problemas son llevaderos, Independiente no se va a fundir y tampoco crear una SA"

"Nos vamos a hacer cargo de las deudas" pic.twitter.com/yxsFao9Mx8 — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) April 30, 2020

"Pareciera que Independiente es el único que tiene problemas económicos. Tenemos una situación difícil pero es llevadera, obviamente que va a llevar tiempo para que se recuperen los clubes y el país en general", afirmó.

Y completó: "Todavía tenemos que cobrar dinero de algunos pases de un par de jugadores, nos vamos a hacer cargo de todos los salarios que tenemos".

Respecto de la negociación que lleva adelante la AFA con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) respecto del futuro del pago y renovación de los contratos, Moyano sostuvo que buscan "consensuar".

"Al no tener ingresos, las instituciones están tratando de consensuar el tema de los sueldos. Los jugadores saben cómo está el país y no hay ningún problema con ellos, hay algunos atrasos pero ellos se dan cuenta que no pueden mirar para otro lado. Los trabajadores de planta están todos al día, tanto los que están trabajando como los que están en su hogar", explicó.

moyano.mp4 TNT Sports

Incluso, dio su opinión desde su otro rol, el de dirigente gremial, y reclamó un gesto para los futbolistas del ascenso, que están más golpeados por la crisis.

"Va a ser complicado que los clubes aguanten sin jugar, la mayoría van a necesitar un salvataje del Estado. Hoy la salud es la prioridad y después deberemos ver qué deciden AFA y Agremiados", indicó.

Y cerró: "Esta es una de las peores crisis de la historia, como la del 2001, pero a nivel mundial. Recuperarnos económicamente será duro y largo. Como dirigente gremial tengo que defender a los trabajadores. Hay una diferencia abismal entre los sueldos de los jugadores de Primera División con los del ascenso. Hay que darle prioridad a los chicos de las categorías menores, que hacen un sacrificio enorme para viajar de una ciudad a la otra".