Denuncia por abuso en el fútbol femenino: jugadoras apuntan contra un exentrenador y exponen años de silencio

La acusación fue presentada en 2021 y hay al menos cinco denunciantes. Todas descubrieron lo vivido como “un calvario”.

Una denuncia por acoso y abuso sexual sacude nuevamente al fútbol femenino argentino . Cinco jugadoras que formaron parte de la selección nacional apuntan contra el entrenador Diego Guacci , quien se desempeñaba en las divisiones juveniles bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

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Las futbolistas presentaron la acusación en mayo de 2021 ante el Comité de Ética de la FIFA , con el acompañamiento de FIFPro . En su denuncia incluyeron frases de fuerte contenido sexual y comentarios inapropiados que, según relataron, formaban parte de un patrón de conducta reiterado.

“¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cog*rlas?” “¡Mirá qué linda que estás!” “¡Qué bien te queda ese peinado!” “¡Qué linda sonrisa tenés!” “¿Tus papás saben que sos lesbiana?” “¿Por qué no me mandás fotos tuyas?" “Mirá cómo estoy. Nunca me había pasado. Vos me ponés así” , son algunas de las que resaltaron.

Tras varios años de silencio, las jugadoras decidieron hablar públicamente y describieron el proceso como “un calvario”, además de denunciar haber sufrido consecuencias posteriores a la exposición del caso.

La investigación interna de la FIFA avanzó con dos instancias. Por un lado, la Cámara de Investigación determinó que existieron incumplimientos del código de ética y recomendó sancionar al entrenador.

En verdadero #Sesabia y lo encubrieron Aldana Cometti, Gabriela Garton, Luana Muñoz, Camila Gómez Ares hicieron #falsasdenuncias para cubrir décadas a Carlos Borrello DELINCUENTES TODAS y cómplices Vanina Correa que vaya a saber que sabe desde 2007 Que asco estas mujeres https://t.co/dUKTK4nrXl

Sin embargo, la Sala de Adjudicación adoptó un camino distinto, convocó únicamente al acusado y no citó a las denunciantes a declarar.

Finalmente, el organismo cerró el expediente con un informe que concluyó que “las pruebas en el expediente son insuficientes para corroborar los hechos relatados por las jugadoras”.

Al mismo tiempo, el propio documento aclaró que esa decisión “no debe considerarse como un reconocimiento de que los hechos denunciados no ocurrieron”.

El desenlace dejó una fuerte controversia, ya que, pese a la falta de sanción, la propia resolución mantuvo abierta la duda sobre lo ocurrido.

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Para las pibas UN ACOSADOR SEXUAL



Dirigía adolescentes en River

A varias les pidió fotos desnudas

A otras las amenazó con q si no las enviaban, no jugaban

A unas las quiso sacar del closet con tal de q no cuenten las atrocidades q hacía pic.twitter.com/Q0hYpB2ZxE — Agustina Vidal (@AgusVidal__) May 23, 2022

Los testimonios de las futbolistas

Por primera vez, algunas de las denunciantes decidieron contar en detalle sus experiencias. Entre ellas aparecen Gabriela Garton, Aldana Cometti, Luana Muñoz y Camila Gómez Ares, quienes describieron un ambiente marcado por el hostigamiento, comentarios sexuales y situaciones de incomodidad.

Según sus relatos, el entrenador utilizaba expresiones denigrantes, ejercía presión psicológica y seleccionaba a sus víctimas en función de su vulnerabilidad. “No se metía con cualquiera. Sabía a quién encarar, en general chicas solas que estuvieran lejos de sus familias”, señalaron.

Las jugadoras también mencionaron episodios de manipulación, castigos deportivos y situaciones que afectaron su continuidad en los equipos o su proyección profesional.

La quinta denunciante, que había permanecido en el anonimato, confirmó su identidad y detalló un episodio ocurrido en 2014. Según su testimonio, el entrenador la contactó en una videollamada fuera de horario, le mostró imágenes íntimas y le solicitó fotos personales.

“Esto nunca me pasó antes, vos sos la primera. Vos me ponés así. Por favor no se lo digas a nadie, te prometo que no va a volver a pasar”, fue una de las frases que recordó. Tras ese episodio, la futbolista decidió cambiar de club y cortar todo vínculo.

Repercusiones y nuevas denuncias

El caso tuvo repercusiones dentro del ambiente del fútbol. La exjugadora Evelina Cabrera aseguró públicamente haber atravesado situaciones similares años atrás.

Mientras tanto, desde el entorno del entrenador sostienen su inocencia. Su abogado, Rubén Melloni Anzoategui, afirmó que no hay pruebas suficientes y cuestionó las interpretaciones sobre el fallo de la FIFA.

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En paralelo, el propio Guacci impulsó acciones judiciales en Argentina para que se reconozca su “inocencia probada”, mientras que las jugadoras avanzaron con presentaciones por daños, calumnias e injurias, en un conflicto que también se trasladó a los tribunales locales.

Un conflicto abierto en el fútbol femenino

Más allá del cierre del expediente en la FIFA, el caso sigue generando tensión. Desde FIFPro indicaron que existen al menos 11 nuevos testimonios que refuerzan la acusación, aunque hasta el momento no se reabrió formalmente la investigación.

Las jugadoras sostienen que su objetivo principal fue proteger a futuras generaciones y visibilizar prácticas que, aseguran, fueron naturalizadas durante años en el fútbol femenino.

“Lo único que quisimos siempre es jugar en un ambiente sano, libre de abusos y de violencias”, expresaron.

El caso deja expuesto un debate más amplio sobre los mecanismos de denuncia, la protección de las futbolistas y el rol de las instituciones frente a situaciones de abuso dentro del deporte.