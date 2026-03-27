La AFA confirmó un amistoso contra una selección de Europa antes del Mundial + Seguir en









El conjunto nacional se medirá con un seleccionado del “Viejo Continente” por primera vez desde la final del Mundial pasado.

La AFA confirmó un amistoso contra una selección de Europa antes del Mundial

La Selección Argentina programó un amistoso internacional ante Serbia, en un encuentro a disputarse entre el primero y el 9 de junio, en Estados Unidos. Esto será nada menos que una semana antes del Mundial 2026, que comienza el 11 de junio.

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El mismo será el primer enfrentamiento del conjunto nacional contra un europeo desde la final del pasado Mundial de Qatar 2022, en la que el seleccionado se impuso ante Francia.

El conjunto serbio es uno de los llamativos ausentes de la Copa del Mundo, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México, ya que no pudo superar el grupo K de las Eliminatorias UEFA.

Los amistosos "low cost" de la Selección Argentina antes del Mundial 2026 El mencionado será el decimocuarto partido preparativo que disputará el equipo que dirige el entrenador Lionel Scaloni entre un Mundial y el siguiente, midiéndose ante selecciones de distintos continentes, aunque nunca de Europa.

Los rivales del representativo nacional fueron Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico y Angola, además de los amistosos ante Mauritania y Zambia, a disputarse en La Bombonera el viernes 27 y martes 31, respectivamente, con triunfos argentinos en los 11 encuentros.

Cómo se quedó Serbia afuera del Mundial 2026 Por su lado, el próximo será el segundo Mundial que se perderá el combinado de Serbia desde su separación de Montenegro, habiendo disputado los certámenes de Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque nunca pasó la fase de grupos, y sin poder clasificar a la copa de Brasil 2014. Además, el país balcánico se quedó afuera del certamen al quedar en el tercer puesto del duro grupo K de la eliminatoria europea, con 13 puntos, que tuvo que compartir con Inglaterra, que culminó con puntaje perfecto y sin recibir goles, Albania, que clasificó al repechaje en el segundo lugar, y Letonia y Andorra, que quedaron en las dos últimas posiciones de la zona.