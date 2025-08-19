SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Agostina Hein hizo historia en natación: campeona mundial juvenil y récord

La nadadora argentina dejó su nombre en los libros de historia al consagrarse campeona del mundo junior en los 400 medley desarrollados en Otopeni, Rumania. Además, rompió el récord sudamericano que tenía Georgina Bardach desde Atenas 2004.

Agostina Hein, de 17 años, hizo historia en la natación argentina en las últimas horas al consagrarse campeona del mundo junior.

Lideró la prueba de los 400 medley desarrollados en Otopeni, Rumania, rompiendo inclusive el récord sudamericano vigente hace más de 20 años, que pertenceía a Georgina Bardach desde Atenas 2004.

La atleta oriunda de Zárate hizo un tiempo de 4m34s34, dejando atrás a la británica Amalie Smith (4m35s49) y la japonesa Shuna Sasaki (4m38s94). Además, la marca de Bardach la bajó en más de tres segundos. Un barbaridad.

No sólo eso, sino que Hein venía de ganar ocho medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, con tres oros, cuatro platas y un bronce, lo que evidenció un potencial incalculable.

En su primera prueba en el Mundial Juvenil, Hein no dejó dudas y se convirtió en la segunda nadadora argentina en ser campeona mundial juvenil, siguiendo los pasos de Delfina Pignatiello, que lo había logrado en Indianápolis 2017.

