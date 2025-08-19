Franco Mastantuono impactó a todos en Real Madrid con su auto deportivo de lujo







El delantero, de apenas 18 años, podría sumar sus primeros minutos esta tarde cuando el equipo dirigido por Xabi Alonso enfrente a Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Franco Mastantuono ya disfruta de su estadía en el Real Madrid

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid despertó entusiasmo entre los fanáticos. El delantero argentino, de apenas 18 años, podría sumar sus primeros minutos esta tarde cuando el equipo dirigido por Xabi Alonso enfrente a Osasuna en el Santiago Bernabéu. El entrenador elogió públicamente la madurez y personalidad del joven futbolista, confirmando su inclusión en la convocatoria y destacando su rápida adaptación al plantel.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde su presentación en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, Mastantuono sorprendió a todos al llegar al entrenamiento al volante de un BMW Serie 4 Gran Coupé blanco perlado, un vehículo que llamó la atención por su diseño deportivo y elegante. Aunque no pertenece a la línea eléctrica que utilizan algunos compañeros, su versión M Sport Pro destaca por detalles como llantas de 18 pulgadas y pinzas de freno rojas, con motorizaciones que podrían ir desde un 420i de 184 CV hasta un 430i xDrive de 245 CV, según especialistas del medio Car and Drive.

bmw-mastan3 Mastantuono sorprendió a todos al llegar al entrenamiento al volante de un BMW Serie 4 Gran Coupé. El portal alemán Auto Bild indicó que las opciones más probables para el joven delantero son: 420d Gran Coupé, 430d xDrive Gran Coupé, 420i Gran Coupé o 430i xDrive Gran Coupé, con precios que oscilan entre 58.400 y 70.000 euros. Su precocidad al volante ha sido posible gracias a la normativa argentina que permite obtener la licencia de conducir a los 17 años con autorización parental, reconocida en España mediante homologación.

La expectativa por el debut de Mastantuono La ilusión de ver a Mastantuono en acción creció en los últimos días. Xabi Alonso destacó la confianza y seguridad del argentino, quien desde su llegada ha mostrado madurez y compromiso tanto en entrenamientos como en la dinámica del vestuario. “La primera vez que hablé con él me sorprendió su personalidad. No tuvo vértigo al dar el paso de venir al Real Madrid”, comentó el técnico, resaltando su rápida integración.

Mastantuono reconoció que la llamada de Alonso fue decisiva para elegir al Real Madrid, y desde entonces ha demostrado adaptarse con facilidad al ritmo del primer equipo. Entre los referentes del jugador se encuentra Lionel Messi, a quien señaló como su ídolo, un detalle que Alonso consideró natural y esperable para un joven argentino zurdo.

bmw-mastan2 Más allá de su desempeño futbolístico, la presencia de Mastantuono al volante de un BMW Serie 4 generó curiosidad entre los aficionados. La comparación con Lamine Yamal del Barcelona, que se mueve en un Cupra Formentor e-HYBRID, se viralizó rápidamente en redes sociales. Este tipo de detalles refleja el interés que despiertan las nuevas promesas del fútbol mundial, tanto dentro como fuera de la cancha.