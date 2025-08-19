5 alimentos que seguro comés a diario pero que pueden reducir tu energía







Descubrí cómo diversas comidas pueden provocar un mayor cansancio durante el día si se consumen frecuentemente.

La alimentación está estrechamente relacionada con los niveles de energía en el organismo.

Muchos alimentos son especialmente beneficiosos para aumentar los niveles de energía en el organismo. Sin embargo, existen otros que cuentan con efectos negativos si se consumen en exceso, lo que incluye el incremento del cansancio y la fatiga, por lo que es recomendable disminuir su ingesta.

Existen muchas razones por las que una persona puede sentirse agotada, siendo la más común la falta de sueño de calidad. Sin embargo, cuando la fatiga persiste luego de un descanso correcto, es momento de verificar si existe alguna otra razón que lo provoque, pero para ello es recomendable consultar con un especialista.

5 alimentos que reducen energía Alimentos ultraprocesados Es de público conocimiento que las comidas ultraprocesadas tienen una infinidad de efectos negativos para el organismo. Muchos especialistas afirman que estos alimentos también afectan a la energía, ya que su combinación de azúcar, grasas y aditivos producen inflamación y altibajos de azúcar en sangre, dos de los principales factores de la fatiga.

Alimentos ultraprocesados.jpg RFI Bebidas alcohólicas El alcohol posee efectos inflamatorios que tienen relación directa con la resaca. Así como los demás alimentos, el sobreconsumo de las bebidas de este tipo puede conllevar a una mala calidad del sueño, lo que generará un mayor cansancio al día siguiente.

Agua Tragos Bebidas Alcohol.jpg Flickr Café La cafeína tiene un efecto estimulante que ayuda a mantenerse despierto y alerta. No obstante, cuando pasan los efectos iniciales, llegan los efectos secundarios como dolores de cabeza, fatiga, y dificultad para concentrarse. Por otro lado, su consumo excesivo puede afectar al sueño.

Café FreePik.es Frituras Los snacks salados, como papas fritas, palitos, y nachos, poseen una enorme cantidad de grasas saturadas, sales y azúcares. Esta fusión de ingredientes resulta en una digestión pesada y dificultosa, lo que requiere de mucha energía, por lo que aumentará la sensación de cansancio constante. snacks.jpg Gentileza Freepik. Azúcar El consumo frecuente de azúcar trae varios efectos adversos para el organismo. Entre ellos, a pesar de que se crea que es estimulante, la fructosa, que es el azúcar natural de las frutas, la miel y las verduras; impide que las células accedan a la energía del cuerpo, lo que puede causar un mayor cansancio. gomitas caramelos.jpg Pixabay

